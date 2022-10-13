Три человека погибли в результате пожара во Владивостоке

В результате пожара в нежилом помещении на территории частного домовладения во Владивостоке погибли три человека. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

«12 октября в 19:46 (12:46 мск) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании нежилой хозяйственной постройки на территории домовладения на улице Махалина в г. Владивосток. Уже через шесть минут на месте работали огнеборцы. Условием развития пожара стало его позднее обнаружение и сообщение. На момент прибытия пожарных постройка уже была полностью уничтожена огнем на площади около 12 кв. м», — говорится в сообщении.

Уточняется, что местные жители успели сами потушить пожар до прибытия спасателей. Однако в ходе разбора сгоревшей постройки были обнаружены останки трех человек. На месте работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории, следователи регионального следственного комитета и сотрудники МВД России.

По факту произошедшего прокуратура Приморья проводит доследственную проверку.

Ранее в этот день сообщалось, что в Санкт-Петербурге в результате пожара в квартире один человек погиб и еще один пострадал. К ликвидации возгорания привлекли 17 человек личного состава и четыре единицы техники от МЧС. Отмечается, что площадь пожара составила 50 кв. м.

До этого, 11 октября, стало известно, что в Благовещенске (Амурская область) в результате пожара в нежилом здании погиб мужчина. Спасатели прибыли на место через шесть минут после поступления информации, тушение заняло еще 38 минут.