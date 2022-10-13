В Санкт-Петербурге мужчина погиб в результате пожара

Один человек погиб и еще один пострадал в результате возгорания в квартире в Санкт-Петербурге. Информация об этом появилась в четверг, 13 октября.

По данным «Известий», пожар случился накануне вечером на улице Школьной в Приморском районе.

Огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире, где проживал пенсионер со своим безработным сыном. Сотрудники экстренных служб смогли эвакуировать одного из мужчин, его доставили в больницу. Дополнительных сведений о состоянии пациента пока нет.

К ликвидации пожара привлекли 17 человек личного состава и четыре единицы техники от МЧС. Отмечается, что площадь возгорания составила 50 кв. м.

Ранее, 11 октября, стало известно, что в Благовещенске (Амурская область) в результате пожара в нежилом здании погиб мужчина. Спасатели прибыли на место через шесть минут после поступления информации, тушение заняло еще 38 минут.