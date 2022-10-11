Мужчина погиб при пожаре в нежилом здании в Благовещенске

В Благовещенске (Амурская область) в результате пожара в нежилом здании погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в ночь на 11 октября в двухквартирном нежилом доме на улице Зейской. Спасатели прибыли на место через шесть минут после поступления информации, тушение заняло еще 38 минут.

Как уточняет Амурская Служба Новостей, одна из квартир была повреждена огнем по всей площади, также сгорела кровля дома. В ходе ликвидации пожара было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

8 октября пожар произошел в деревянном доме в Черемхове (Иркутская область). Владельцу дома удалось спастись, погибли пришедшие к нему в гости 44-летний мужчина и 39-летняя женщина.