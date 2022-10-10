Два человека погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту гибели двух мужчин при пожаре в деревянном доме в Черемхове (Иркутская область). Одному человеку удалось спастись из горящего здания.

Возгорание произошло вечером 8 октября. 44-летний мужчина и его 39-летняя знакомая пришли в гости к отчиму мужчины. Хозяин дома лег спать, но спустя некоторое время проснулся от удушья. Мужчине удалось самостоятельно покинуть горящий дом. Гости погибли, пишет ИА IrkutskMedia.

Специалисты проводят пожарно-техническую экспертизу, в ходе которой будет установлена причина возгорания. Предполагается, что пожар начался из-за замыкания электропроводки.

5 октября в Красноярске два человека погибли в результате пожара в общежитии. Из задымленного здания вывели 23 человека, в том числе шесть детей.