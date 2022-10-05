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Два человека погибли в результате пожара в Красноярске

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Два человека погибли при пожаре в общежитии в Красноярске. Специалисты устанавливают причины возгорания.

Пожар произошел 5 октября на улице Новой. К моменту прибытия пожарных огонь охватил одну из комнат общежития. Специалисты вывели из дома 23 человек, в том числе шесть детей. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Пожар был локализован в течение часа на площади 18 кв. м, еще больше получаса потребовалось на ликвидацию горения. На месте возгорания обнаружены тела двух погибших.

4 октября в Череповце произошел пожар в пятиэтажном доме. Погибли мужчина и женщина, четырехлетний ребенок был госпитализирован с ожогами. Площадь пожара составила 24 кв. м.

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