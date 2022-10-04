При пожаре в Череповце погибли два человека
В пятиэтажном доме на улице Ленина в Череповце погибли мужчина и женщина, четырехлетний ребенок был госпитализирован с ожогами в больницу. Об этом 4 октября сообщило МЧС по Вологодской области.
Уточняется, что погибший мужчина является отцом ребенка. Личность женщины устанавливается.
Пожар произошел около 17:00 на третьем этаже. В тушении было задействовано шесть машин МЧС и 22 человека.
Площадь пожара составила 24 кв. м. Во время пожара эвакуировались около 50 человек, еще 20 человек вывели пожарные. Причины пожара пока не установлены.
Ранее, 3 октября, сообщалось, что четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме в Бурятии. ЧП произошло в поселке Северомуйск на втором этаже восьмиквартирного дома. В ходе ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела двух мужчин и двух женщин.