В МЧС сообщили о локализации пожара на складе в Екатеринбурге

Пожар на складе в Екатеринбурге локализован на площади 4800 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 00:04 (по местному времени, 22:04 мск. — Ред.) пожарные локализовали пожар в помещении ангара по адресу г. Екатеринбург, ул. Аппаратная, 7/1, на площади 4800 кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные продолжают работу. Несмотря на быстрое распространение огня, им удалось сохранить рядом стоящие здания.

Ранее в этот день стало известно, что площадь пожара на складе с пластиковой продукцией в Екатеринбурге составляет 4000 кв. м.

Также в пятницу сообщалось, что что под воздействием высокой температуры произошло обрушение кровли ангара.

Сообщение о пожаре в ангаре, который расположен на улице Аппаратной, поступило на пульт пожарной охраны Екатеринбурга 14 октября в 16:32 (14:32 мск).

По словам пожарных, тушение осложняется сильным дымом.