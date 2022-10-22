FIS продлила отстранение россиян от участия в соревнованиях на следующий сезон

Правление Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в субботу приняло решение сохранить запрет для россиян и белорусов на участие в соревнованиях под эгидой организации в следующем сезоне. Об этом 22 октября сообщает шведское информационное агентство ТТ со ссылкой на шведского члена правления Матса Арьеса.

«Получилось так, как и предполагалось. То же решение, что и раньше», — сказал Арьес.

Очевидно, в правлении заранее было согласие по поводу продолжения запрета на старты лыжникам и сноубордистам из России и Белоруссии, сказал член правления.

В конце сентября генеральный секретарь FIS Мишель Вион намекал, что российских лыжников в декабре могут допустить на соревнования в рамках Кубка мира в сезоне-2022/23. Как считает генсек FIS, этот процесс может занять несколько недель или месяцев. Но, по его мнению, идея открыть двери для спортсменов России и Белоруссии начинает появляться.

Вион добавил, что речь идет не о соревнованиях в России, а об участии российских лыжников в мероприятиях FIS и на этапах Кубка мира. Однако, по словам главы федерации, она точно не примет это решение без четкой рекомендации МОКа.

В июле FIS продлила отстранение от соревнований по лыжам и сноуборду спортсменов из России и Белоруссии на летний сезон.

Еще 1 марта российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIS до конца весны.

Тогда же FIS заявила о переносе всех соревнований с территории России. В федерации отметили, что все оставшиеся этапы Кубка мира, которые должны проводиться с настоящего момента и до завершения сезона–2021/22, будут отменены или перенесены в другую страну.

Российских спортсменов стали отстранять от участия во многих международных спортивных соревнованиях после соответствующего предписания МОКа, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в состязаниях российских и белорусских спортсменов.