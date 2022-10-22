Реклама
Прямой эфир
Спорт
Футболисты «Динамо» обыграли «Локомотив» в рамках 14-го тура РПЛ
Мир
Литву и Румынию не пустили на заседание СБ ООН по Украине по просьбе России
Мир
Мэр Николаева призвал граждан покинуть город
Политика
Политологи высмеяли план Киева признать Белоруссию «оккупированной» Россией
Спорт
FIS продлила отстранение россиян от участия в соревнованиях на следующий сезон
Мир
Ученые обнаружили выгодную для Украины уязвимость в системе Starlink
Мир
Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома
Происшествия
Раненный в Турции россиянин скончался в больнице
Мир
Французский политик назвал сумасшедшей фон дер Ляйен
Мир
На россиянина напали с ножом в Турции
Общество
Определены правила субсидий переезда жителей Херсонской области
Общество
Жителей Херсонской области призвали перейти на левый берег Днепра
Сюжет:

FIS продлила отстранение россиян от участия в соревнованиях на следующий сезон

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правление Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в субботу приняло решение сохранить запрет для россиян и белорусов на участие в соревнованиях под эгидой организации в следующем сезоне. Об этом 22 октября сообщает шведское информационное агентство ТТ со ссылкой на шведского члена правления Матса Арьеса.

Лыжный спор: смогут ли Большунов и Непряева выступить на ЧМ
Генсек FIS допустил возвращение наших спортсменов в нейтральном статусе, но главные конкуренты против

«Получилось так, как и предполагалось. То же решение, что и раньше», — сказал Арьес.

Очевидно, в правлении заранее было согласие по поводу продолжения запрета на старты лыжникам и сноубордистам из России и Белоруссии, сказал член правления.

В конце сентября генеральный секретарь FIS Мишель Вион намекал, что российских лыжников в декабре могут допустить на соревнования в рамках Кубка мира в сезоне-2022/23. Как считает генсек FIS, этот процесс может занять несколько недель или месяцев. Но, по его мнению, идея открыть двери для спортсменов России и Белоруссии начинает появляться.

Вион добавил, что речь идет не о соревнованиях в России, а об участии российских лыжников в мероприятиях FIS и на этапах Кубка мира. Однако, по словам главы федерации, она точно не примет это решение без четкой рекомендации МОКа.

В июле FIS продлила отстранение от соревнований по лыжам и сноуборду спортсменов из России и Белоруссии на летний сезон.

Еще 1 марта российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIS до конца весны.

Тогда же FIS заявила о переносе всех соревнований с территории России. В федерации отметили, что все оставшиеся этапы Кубка мира, которые должны проводиться с настоящего момента и до завершения сезона–2021/22, будут отменены или перенесены в другую страну.

Российских спортсменов стали отстранять от участия во многих международных спортивных соревнованиях после соответствующего предписания МОКа, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в состязаниях российских и белорусских спортсменов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022