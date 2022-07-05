Федерация лыжного спорта продлила отстранение россиян на летний сезон

Международная федерация лыжного спорта (FIS) по итогам совета 5 июля продлила отстранение от соревнований по лыжам и сноуборду спортсменов из России и Белоруссии на летний сезон. Соответствующее заявление появилось на сайте организации.

«Нынешняя политика, согласно которой российские и белорусские спортсмены не могут участвовать ни в каких соревнованиях FIS за пределами своей страны, останется в силе в течение всего летнего сезона. Совет вернется к этой теме осенью по мере развития ситуации на Украине», — говорится в публикации.

Еще 1 марта российским и белорусским спортсменам запретили участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIS до конца весны.

Тогда же FIS заявила о переносе всех соревнований с территории России. В федерации отметили, что все оставшиеся этапы Кубка мира, которые должны проводиться с настоящего момента и до завершения сезона–2021/22, будут отменены или перенесены в другую страну.

Российских спортсменов стали отстранять от участия во многих международных спортивных соревнованиях после соответствующего предписания Международного олимпийского комитета, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в состязаниях российских и белорусских спортсменов.

Такие санкции стали ответом на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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