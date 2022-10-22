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Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить греться в Русские дома

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Жители Финляндии и Люксембурга начали приходить «погреться» в местные представительства Россотрудничества — Русские дома. Об этом в субботу, 22 октября, сообщили в ведомстве.

До первых заморозков: митингующие в ЕС потребовали отмены антироссийских санкций
Рост протестной активности по всей Европе связан с энергокризисом и финансовой помощью Киеву

«Понемногу приходят. В Финляндии, Люксембурге уже грелись вчера. Расписание фильмов вплоть до февраля», — сказала «РИА Новости» представитель Россотрудничества.

В Россотрудничестве напомнили, что в Русских домах в Европе открылись пункты обогрева для местных жителей. Туда можно прийти, чтобы выпить чая, подзарядить телефон, посмотреть кино и мультфильмы.

В ведомстве добавили, в настоящее время, когда в Европе растет русофобия и социальная напряженность, гуманитарная акция Россотрудничества должна продемонстрировать традиционное русское гостеприимство и «отогреть сердца» европейцев.

На фоне серьезного энергетического кризиса и угрозы проблем с теплоснабжением грядущей зимой среди населения Европы с каждым днем растет число тех, кто пересматривает свои взгляды на отношение к России и требует отменить антироссийские санкции.

19 октября сообщалось, что жители Финляндии примут участие в серии протестов против политики правительства страны из-за антироссийских санкций, к последствиям которых, в том числе отсутствию отопления зимой в домах, население не готово.

18 октября американское издание The American Conservative написало, что страны Европы могут столкнуться с гражданскими войнами из-за энергокризиса, ставшего последствием антироссийских санкций и эскалации конфликта на Украине. Издание подчеркнуло, что в некоторых странах Евросоюза эти события уже начались. Одновременно с этим проблемы с электричеством, поставками продовольствия и теплоснабжением, а также периодическое отключение сотовых сетей могут иметь еще более непредсказуемые последствия.

8 октября в Вене около 2 тыс. человек вышли на митинг и потребовали отмены антироссийских санкций. Кроме того, граждане выступают в поддержку политического нейтралитета Австрии. Участники также требовали у властей прекратить поддержку «разжигателей войны» — Евросоюза, НАТО и США. Граждане заявили о желании восстановления дружественных отношений с Россией, чтобы страна продолжала получать энергоносители из РФ. Еще один митинг прошел в Австрии 22 октября.

Протесты с требованием отставки правительства в сентябре проходили в Праге. По мнению выступивших на митинге ораторов, кабмин страны виноват в энергетическом кризисе, потрясшем страну, а также в возросшем уровне инфляции. Собравшиеся на митинге спикеры призвали правительство к проведению немедленных переговоров с Россией для заключения прямых контрактов на поставку российского газа в республику.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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