В Финляндии пройдут акции протеста из-за антироссийских санкций

Жители Финляндии примут участие в серии протестов против политики правительства страны из-за антироссийских санкций, к последствиям которых, в том числе отсутствию отопления зимой в домах, население не готово. Об этом 19 октября сообщил финский журналист Кости Хейсканен.

Хейсканен уточнил, что первые акции начнутся 20 октября и продлятся четыре дня около парламента в Хельсинки. Он добавил, что цель протестов — добиться свержения действующего правительства.

«Финские спящие муми-тролли проснулись и уже нация дошла до того, что не хочет терпеть ни антироссийских санкций, ни этого всего дурдома, который происходит в финском парламенте. С 20 октября в Хельсинки у дома правительства будут проходить на протяжении четырех дней забастовки, массовые мероприятия, которые будут скандировать, чтобы правительство Санны Марин убиралось к чертовой матери, как финны уже говорили об этом», — отметил журналист в интервью Пятому каналу.

Хейсканен добавил, что участниками протестов станут не только жители Хельсинки, но жители других финских городов. Будут организованы специальные автобусные рейсы, которые будут доставлять желающих столицу, к месту митингов. По словам журналиста, ожидается несколько тысяч участников.

«Ожидаются многотысячные протесты, то бишь то же, что происходило во Франции, Германии, Англии, Италии и других странах Евросоюза. Европейское сообщество перекидывается уже на Финляндию. <…> Финны хотят жить в дружбе и согласии с РФ и не хотят замерзнуть и умереть от голода этой зимой», — подчеркнул Хейсканен.

18 октября американское издание The American Conservative написало, что страны Европы могут столкнуться с гражданскими войнами из-за энергокризиса, ставшего последствием антироссийских санкций и эскалации конфликта на Украине. Издание подчеркнуло, что в некоторых странах Евросоюза эти события уже начались. Одновременно с этим проблемы с электричеством, поставками продовольствия и теплоснабжением, а также периодическое отключение сотовых сетей могут иметь еще более непредсказуемые последствия.

В этот же день стало известно, что во Франции из-за забастовки отменили движение ряда поездов.

В стране уже две недели продолжаются забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies. Сотрудники требуют повысить зарплату на 10%, а также индексировать оплату труда за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.

В конце сентября сообщалось об акциях протеста в Бельгии. Брюссельцы и жители других городов страны требовали снизить тарифы на электроэнергию.

Протесты с требованием отставки правительства в сентябре проходили в Праге. По мнению выступивших на митинге ораторов, кабмин страны виноват в энергетическом кризисе, потрясшем страну, а также в возросшем уровне инфляции. Собравшиеся на митинге спикеры призвали правительство к проведению немедленных переговоров с Россией для заключения прямых контрактов на поставку российского газа в республику.