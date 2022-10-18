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В США предрекли гражданские войны в Европе из-за конфликта на Украине

ТАС: страны Европы могут столкнуться с гражданскими войнами из-за энергокризиса и конфликта на Украине
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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Страны Европы могут столкнуться с гражданскими войнами из-за энергокризиса, ставшего последствием антироссийских санкций и эскалации конфликта на Украине. Об этом 18 октября пишет обозреватель американского издания The American Conservative Ласло Бернат Веспреми.

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«Наиболее развитые страны Европы сталкиваются с растущим риском гражданских столкновений зимой, включая уличные протесты и демонстрации, из-за высоких цен на энергоносители», — отмечается в статье обозревателя.

Автор статьи считает, что пока невозможно спрогнозировать масштабы и последствия недовольства в европейском обществе, однако протесты и беспорядки среди населения представляются неизбежными.

Как отмечает Веспреми, в некоторых странах Евросоюза эти события уже начались. Одновременно с этим проблемы с электричеством, поставками продовольствия и теплоснабжением, а также периодическое отключение сотовых сетей могут иметь еще более непредсказуемые последствия, подчеркивает он.

Колумнист The American Conservative считает, что такое развитие событий может стать неожиданным для политиков, закрывавших глаза на социальный распад Западной Европы в последние десять лет.

За это время, по словам обозревателя, произошел ряд социальных кризисов: массовая миграция, повышение стоимости жизни и ограничения во время пандемии коронавируса. На этом фоне перебои с электроснабжением и теплом приближающейся зимой могут стать для европейцев «последней каплей», заключил Веспреми.

В этот же день стало известно, что во Франции из-за забастовки отменили движение ряда поездов.

В стране уже две недели продолжаются забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies. Сотрудники требуют повысить зарплату на 10%, а также индексировать оплату труда за 2022 год с учетом рекордно высокой инфляции.

С середины сентября проходит бессрочная акция протеста и в Молдавии. Люди недовольны ростом цен на газ, электричество и продукты. Организаторы митингов требуют отставки президента и правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

17 октября сообщалось, что в Австрии начались протесты из-за установки палаток для беженцев с Украины на территории федерального центра ухода за больными в городе Санкт-Георген-им-Аттергау.

В конце сентября сообщалось об акциях протеста в Бельгии. Брюссельцы и жители других городов страны требовали снизить тарифы на электроэнергию.

Протесты с требованием отставки правительства в сентябре проходили в Праге. По мнению выступивших на митинге ораторов, кабмин страны виноват в энергетическом кризисе, потрясшем страну, а также в возросшем уровне инфляции. Собравшиеся на митинге спикеры призвали правительство к проведению немедленных переговоров с Россией для заключения прямых контрактов на поставку российского газа в республику.

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