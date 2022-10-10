The Guardian сообщила о нефтяных забастовках и очередях на заправках во Франции
Забастовки работников компаний TotalEnergies и ExxonMobil во Франции с требованием повысить зарплату в нефтяных компаниях во время энергетического кризиса усугубили кризисную ситуацию в стране, повлияв и на то, что очереди на автозаправки стали еще больше. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщила газета The Guardian.
По данным газеты, французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» продолжает проводить забастовки, в которых участвуют сотрудники TotalEnergies и ExxonMobil. В период проведения акций протеста сотрудники компаний массово не выходят на работу, из-за чего возникают перебои в поставках топлива на АЗС.
The Guardian отмечает, что работники французской энергетической группы TotalEnergies добиваются немедленного повышения заработной платы на 10% после того, как компания зафиксировала рекордную прибыль благодаря резкому росту цен на нефть.
На данный момент, по информации газеты, свою работу приостановили три нефтеперерабатывающих завода группы TotalEnergies, в том числе крупнейший в Нормандии. Забастовки длятся уже почти две недели.
В то же время в компании ExxonMobil, работники которой также участвуют в забастовках, переговоры о повышении зарплаты ведутся уже несколько недель.
При этом на некоторых заправочных станциях, особенно в районе Иль-де-Франс, окружающем Париж, и на севере страны, возникают очереди почти на два часа.
Ранее в этот день стало известно о нехватке топлива на 30% АЗС во Франции. Уточнялось, что самая сложная ситуация — в департаменте О-де-Франс.
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