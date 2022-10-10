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The Guardian сообщила о нефтяных забастовках и очередях на заправках во Франции
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The Guardian сообщила о нефтяных забастовках и очередях на заправках во Франции

The Guardian: забастовки на нефтеперерабатывающих заводах продолжаются, а очереди на заправках Франции становятся больше
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
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Забастовки работников компаний TotalEnergies и ExxonMobil во Франции с требованием повысить зарплату в нефтяных компаниях во время энергетического кризиса усугубили кризисную ситуацию в стране, повлияв и на то, что очереди на автозаправки стали еще больше. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщила газета The Guardian.

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По данным газеты, французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» продолжает проводить забастовки, в которых участвуют сотрудники TotalEnergies и ExxonMobil. В период проведения акций протеста сотрудники компаний массово не выходят на работу, из-за чего возникают перебои в поставках топлива на АЗС.

The Guardian отмечает, что работники французской энергетической группы TotalEnergies добиваются немедленного повышения заработной платы на 10% после того, как компания зафиксировала рекордную прибыль благодаря резкому росту цен на нефть.

На данный момент, по информации газеты, свою работу приостановили три нефтеперерабатывающих завода группы TotalEnergies, в том числе крупнейший в Нормандии. Забастовки длятся уже почти две недели.

В то же время в компании ExxonMobil, работники которой также участвуют в забастовках, переговоры о повышении зарплаты ведутся уже несколько недель.

При этом на некоторых заправочных станциях, особенно в районе Иль-де-Франс, окружающем Париж, и на севере страны, возникают очереди почти на два часа.

Ранее в этот день стало известно о нехватке топлива на 30% АЗС во Франции. Уточнялось, что самая сложная ситуация — в департаменте О-де-Франс.

15 августа аналитик Павел Самиев заявил, что Европу ожидает кризис, по мощности не имеющий аналогов в истории. Странам ЕС придется столкнуться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями одновременно.

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