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СМИ сообщили о нехватке топлива на 30% АЗС во Франции

BFM TV: топлива не хватает на 30% АЗС во Франции
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vincent Isore
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Почти на 30% автозаправочных станций (АЗС) во Франции отмечается дефицит как минимум одного вида топлива, самая сложная ситуация в департаменте О-де-Франс, где с недостатком столкнулись 54,8% станций. Об этом 9 октября сообщил телеканал BFMTV.

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Как сообщило министерство экологического перехода, на 15:00 29,7% АЗС испытывают трудности хотя бы с одним продуктом по сравнению с 21% дефицита топлива в субботу. Нехватка горючего наблюдается на 59,1% АЗС в Па-де-Кале, в Иль-де-Франс недостаток топлива отмечен на 44,9% заправочных станций.

«Я хочу повторить призыв правительства к лидерам и профсоюзам Total и Esso. Решение должно быть найдено без промедления в рамках социального диалога, который должен происходить внутри компаний», — заявила министр Аньес Паннье Рунаше, комментируя забастовки сотрудников компаний.

По ее словам, граждане не должны страдать от последствий забастовок, она призвала к их прекращению.

В это воскресенье TotalEnergies согласилась провести переговоры о заработной плате.

«При условии окончания блокировки депозитов и согласия всех социальных партнеров Компания предлагает провести в октябре Обязательные ежегодные переговоры, которые были запланированы на ноябрь», — говорится в сообщении.

Власти Франции отметили, что находятся в постоянном контакте с руководством Esso.

«В то же время в последние дни мы приняли меры по открытию топливных складов, которые обычно закрыты по выходным, и разрешили движение грузовиков по субботам и воскресеньям. Мы также выпустили стратегические запасы и увеличили наш импорт. Эти меры привели к увеличению поставки составляют около 20% по сравнению с обычными потоками», — добавила министр.

В начале октября в столичном регионе Франции в связи с нехваткой дизельного топлива и бензина начали закрываться АЗС, причиной стала забастовка сотрудников нефтеперерабатывающих заводов компании TotalEnergies. Сотрудники потребовали повышения заработной платы на 10%, поскольку компания зафиксировала рекордную прибыль благодаря резкому росту цен на нефть.

Тогда TotalEnergies опровергла информацию о нехватке топлива. В заявлении энергетиков говорилось об усилении логистики для обеспечения пополнения сети.

15 августа аналитик Павел Самиев заявил, что Европу ожидает кризис, по мощности не имеющий аналогов в истории. Европейским странам придется столкнуться с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями одновременно.

В апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ некоторых стран Евросоюза от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По словам российского президента, инфляция в этих государствах достигла абсолютно беспрецедентного уровня, растут цены.

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