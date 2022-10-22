Протестующие в Австрии потребовали выхода страны из Евросоюза

В центре Вены в субботу проходит митинг с требованием выхода Австрии из ЕС. На протестную акцию собралось несколько сотен человек.

По заявлению активистов, выступавших перед собравшимися, политика Брюсселя противоречит ключевым интересам Австрии в области безопасности и экономики, пишет «РИА Новости».

Участники митинга держали в руках плакаты «Австрия остается нейтральной» и «Безопасные границы — безопасное будущее».

В правоохранительных органах Вены заявили, что митинг охраняет полиция, никаких правонарушений не зафиксировано.

17 октября в Австрии проходили протесты из-за установки палаток для беженцев с Украины на территории федерального центра ухода за больными в городе Санкт-Георген-им-Аттергау. Сообщалось, что мэр города Фердинанд Айгнер объявил о марше протеста против установки палаток, а также пригрозил перекрыть Западный автобан в знак несогласия с данными мерами.

Ранее, 8 октября, в Вене около 2 тыс. человек вышли на митинг и потребовали отмены антироссийских санкций. Кроме того, граждане выступают в поддержку политического нейтралитета Австрии. Участники также требовали у властей прекратить поддержку «разжигателей войны» — Евросоюза, НАТО и США. Граждане заявили о желании восстановления дружественных отношений с Россией, чтобы страна продолжала получать энергоносители из РФ.

3 октября газета Exxpress сообщила, что всё больше австрийцев хотят вернуться к нейтралитету относительно ситуации на Украине.

В статье отмечается, что с таким требованием обратилась с открытым письмом к федеральному правительству страны инициатива «Возвращение к нейтралитету». За несколько дней это письмо подписали 39 477 австрийцев.

Между тем 22 сентября глава австрийского МИДа Александер Шалленберг заявил, что Австрия откажется от новых газовых санкций против России. Он отметил, что принятые санкционные пакеты Евросоюза (ЕС) носят всеобъемлющий характер.

20 сентября канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что на Западе, в том числе и в Австрии, уже появляются признаки усталости от рестрикций, потому что они не привели к урегулированию ситуации на Украине.

17 сентября Александер Ван дер Беллен разделил озабоченность своих граждан по поводу роста цен. Так, по информации австрийской газеты Kleine Zeitung, с осени счета за отопление в стране вырастут в среднем на 50%.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса.

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