В Вене более 2 тыс. человек вышли на митинг против антироссийских санкций

В Вене 8 октября около 2 тыс. человек вышли на митинг и потребовали отмены антироссийских санкций. Кроме того, граждане выступают в поддержку политического нейтралитета Австрии.

«Здесь сейчас собрались 1,5-2 тыс. человек. После митинга мы маршем идем по центру Вены, там будет еще больше народа», — рассказали «РИА-Новости» организаторы акции.

Отмечается, что митингующие выступают в поддержку политического и военного нейтралитета Австрии, отмены антироссийских санкций, а также снижения цен и инфляции.

Участники также требуют у властей прекратить поддержку «разжигателей войны» — Евросоюза, НАТО и США. Более того, граждане хотят восстановления дружественных отношений с Россией, чтобы страна продолжала получать энергоносители из РФ.

Организаторы рассказали, что среди выступающих на митинге присутствовал бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который обвинил США в развязывании конфликта на Украине, что привело к ухудшению отношений с Россией еще в 2014 году. По словам бывшего вице-канцлера, нынешний президент Австрии Александер Ван дер Беллен «предает» интересы своей республики.

3 октября газета Exxpress сообщила, что всё больше австрийцев хотят вернуться к нейтралитету относительно ситуации на Украине.

В статье отмечается, что с таким требованием обратилась с открытым письмом к федеральному правительству страны инициатива «Возвращение к нейтралитету». За несколько дней это письмо подписали 39 477 австрийцев.

Между тем 22 сентября глава австрийского МИДа Александер Шалленберг заявил, что Австрия откажется от новых газовых санкций против России. Он отметил, что принятые санкционные пакеты Евросоюза (ЕС) носят всеобъемлющий характер.

20 сентября канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что на Западе, в том числе и в Австрии, уже появляются признаки усталости от рестрикций, потому что они не привели к урегулированию ситуации на Украине.

17 сентября Александер Ван дер Беллен разделил озабоченность своих граждан по поводу роста цен. Так, по информации австрийской газеты Kleine Zeitung, с осени счета за отопление в стране вырастут в среднем на 50%.

1 сентября немецкая газета Die Welt сообщила, что жители Австрии и официальная Вена начинают склоняться в пользу отмены санкций против РФ.

Европа столкнулась с ростом цен на энергоносители и продовольствия после введения санкций против России на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение о проведении спецоперации было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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