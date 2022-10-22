Власти Кировоградской области Украины сообщили о поражении важных энергообъектов

В Кировоградской области Украины в результате взрывов утром в субботу, 22 октября, поражены важные энергетические объекты региона. Об этом сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.

По его словам, речь идет об объектах в Кропивницком и Головановском районах, наблюдаются перебои со светом. Местных жителей призывают ограничить потребление электроэнергии.

Ранее в этот день сообщалось о взрывах в Киевской, Хмельницкой, Черниговской и Одесской областях, а также в Луцке (Волынская область) и Днепропетровске. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил серию атак по объектам инфраструктуры страны.

После этого компания «Укрэнерго» сообщила, что временно ограничивает поставки электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях из-за роста потребления. Позднее местные власти заявили об отключениях света в Хмельницком, Ровно и Луцке, жителей призвали запастись водой. Электроснабжение нарушено и в Сумской области.

Кроме того, «Укрзализныця» заявила, что некоторые участки железнодорожной сети обесточены. Поезда будут следовать под резервными тепловозами, четыре рейса следуют с задержкой на полчаса.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день президент России Владимир Путин сказал, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту.

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