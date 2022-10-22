В Большом театре выдали первые браcлеты на покупку билетов на спектакли «Щелкунчика»
В Москве выдали первые 400 браслетов на покупку билетов на балет «Щелкунчик». Продажа начинается в субботу в 10 утра, когда откроются первые кассы. Билеты можно будет купить еще 23, 29 и 30 октября, а также два дня в ноябре — 5-го и 6-го, передает телеканал «Известия». Электронные продажи откроются 24 и 31 октября и 7 ноября.
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