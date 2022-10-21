Задержанный в Италии Артем Усс отказался от экстрадиции в США

Задержанный в Италии по запросу США сын губернатора Красноярского края Артем Усс отказался от экстрадиции в Соединенные Штаты. Об этом 21 октября заявил его адвокат, президент Союза адвокатов Милана Виничо Нардо.

Как отметил юрист, в пятницу состоялось заседание, на котором была проведена процедура подтверждения личности его подзащитного.

«Сегодняшнее заседание было посвящено именно идентификации личности. Затем его спросили, желает ли он быть экстрадирован. Мой клиент отказался», — цитирует адвоката «РИА Новости».

Нардо также уточнил, что в ближайшее время сторона защиты будет подавать ходатайство об освобождении Усса из-под содержания под стражей в тюрьме в письменной форме. В частности, учитывая, что у задержанного есть бизнес в Италии, рассматривается вариант домашнего ареста.

Ранее в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что дипломатические представительства России будут принимать активное участие в защите интересов Усса, так как он является гражданином РФ. В Италии ему предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег.

Тогда же уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что задержание пяти россиян в Италии и Германии по запросу США является политизированным решением. Она указала, что им предъявлены обвинения в связи с экономической деятельностью, которую, по мнению США, российские граждане не могут осуществлять в условиях санкционной политики Запада.

20 октября стало известно, что сотрудники генерального консульства России в Милане дважды встречались с сыном губернатора Красноярского края Артемом Уссом, кроме того, сотрудники дипмиссии находятся в постоянном контакте с итальянским адвокатом задержанного. Также добавлялось, что жалоб на условия содержания у задержанного россиянина нет.

19 октября американское министерство юстиции сообщило о задержании в Италии россиянина, сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Отмечалось, что еще один обвиняемый — Юрий Орехов — взят под стражу в Германии.

Помимо Усса и Орехова США предъявили обвинения еще трем гражданам России — Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их обвиняют в причастности к контрабанде венесуэльской нефти. В США в случае экстрадиции им грозит до 30 лет лишения свободы.

На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа охоту за российскими гражданами по линии американских правоохранителей и спецслужб.