Власти Харькова сообщили о взрывах в городе

В Харькове утром в пятницу прозвучало несколько взрывов. Об этом сообщил 21 октября глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Он призвал жителей скрываться в убежищах.

Как сообщают очевидцы, после взрывов над городом поднимаются клубы черного дыма.

Ранее в этот день была объявлена воздушная тревога в Киеве. Также сообщалось о звуках сирен в Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и других областях центральной и восточной частях Украины.

Накануне утром также в Киеве и Киевской области Украины объявили воздушную тревогу. Затем пришли сообщения, что воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах. В Николаеве после прилетов пропал свет.

В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что Вооруженные силы (ВС) России поразили все назначенные военные и энергетические объекты Украины.

19 октября также стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отменил запланированный визит в Киев по соображениям безопасности. По данным немецкого таблоида Bild, отмена визита Штайнмайера «вызвала раздражение Киева».

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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