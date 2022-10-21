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Новогодний отдых подорожал до 67% по сравнению с прошлым годом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Отдых на новогодние праздники обойдется россиянам до 67% дороже, чем в прошлом году. Это следует из данных туроператоров и сервисов бронирования, с которыми ознакомились «Известия».

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По информации Level.Travel, самое популярное у россиян новогоднее направление в этом году — египетские курорты. Средний чек за неделю проживания на двоих здесь вырос на 37% относительно уровня прошлого года — до 181,4 тыс. рублей. На втором месте — Шри-Ланка. Средний чек по этому направлению увеличился на 44% до 260 тыс. рублей. Третью строчку делят российские и турецкие курорты. Последние подорожали на 67% до 187 тыс. рублей, отдых в РФ — на 36% до 54 тыс. рублей.

Среди клиентов Tez Tour тоже наиболее популярен Египет — на туры туда приходится больше половины продаж на новогодние каникулы, рассказали в компании. Там добавили: далее следуют ОАЭ с объемом около 15%, а третью строчку делят Турция, Мальдивы и Таиланд (примерно 10% по каждому направлению).

По данным Tez Tour, больше всего подорожал отдых в Турции ­— на 35-40% в сравнении с прошлым годом, туры в ОАЭ выросли в цене на 30-35%, на Мальдивы — на 20%. Представитель туроператора добавил, что в компании отмечают рост интереса к эксклюзивным премиальным предложениям на дорогих направлениях — на Мальдивах, Сейшелах, Маврикии.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили, что цены на путевки выросли. Но, по данным организации, менее значительно.

«Сейчас увеличение стоимости новогодних программ оценивается в диапазоне 10–30%. Это касается как внутренних, так и зарубежных направлений. Но есть исключения: туры в Таиланд подешевели по сравнению с прошлым годом в среднем на 10–15%», — сказала глава АТОР Майя Ломидзе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Путевочные заметки: новогодний отдых подорожал до 67%

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