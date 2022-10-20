Португальский мотогонщик Невеш погиб в аварии на ралли-марафоне

Португальский мотогонщик Арминдо Невеш погиб в аварии на ралли-марафоне Africa Eco Race. Об этом пишет Marca в четверг, 20 октября.

Сообщается, что 52-летний попал в аварию на участке между городами Бусаид и Тагунит в Марокко, проехав 447,95 км. Он упал, когда до финиша оставалось всего три километра.

Как пишут авторы материала, на место был направлен вертолет с медиками, однако врачи не смогли спасти спортсмена.

Отмечается, что это был первый раз, когда португалец принял участие в этом соревновании, и это также первая смерть пилота в гонке Africa Eco Race.

Невеш был чемпионом Национального трофея ветеранов ралли по пересеченной местности в Португалии в 2019 году.

В прошлом году французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, полученных на этапе ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии. 52-летний Шерпен попал в аварию 10 января и при падении получил серьезную травму головы.