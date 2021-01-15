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Мотогонщик Шерпен умер от травм на ралли «Дакар»

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Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, полученных на этапе ралли-марафона «Дакар» в Саудовской Аравии. О смерти спортсмена сообщили на странице его команды Heros des Belles-Motos в Facebook.

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52-летний Шерпен попал в аварию 10 января на седьмом этапе «Дакара». Мотогонщик при падении получил серьезную травму головы. Его экстренно госпитализировали, медики ввели пациента в искусственную кому.

«Покойся с миром в этом необъятном ощущении свободы, которое так тебя привлекало и ковало твою личность», — написано в сообщении команды гонщика. По данным команды, мужчина умер на борту медицинского вертолета, который доставил его во Францию.

Летом 2020 года британский 25-летний мотогонщик Бен Годфри погиб в результате аварии на соревновании No Limits Trackdays. Гонка проходила в пригороде английского Лестера.

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