Возглавил гонку: Хэмилтон обошел Шумахера по количеству побед

Рекордной победой Льюиса Хэмилтона завершился «Гран-при Португалии» — 12-й этап чемпионата «Формулы-1». На счету британца теперь 92 первых места в гонках королевской серии — больше, чем у кого бы то ни было в истории. Напарника поддержал и Валттери Боттас, впервые за нынешнюю осень «Мерседес» оккупировал две верхние строчки подиума. Увы, антирекордом отметился россиянин Даниил Квят. Впервые в карьере он в двух гонках подряд пришел к финишу последним. Очевидно, что слухи о скором увольнении окончательно демотивировали нашего гонщика команды «Альфа Таури».

Рекорд Хэмилтона

«Большая тройка» вернулась на подиум в полном составе. Льюис Хэмилтон продолжил уничтожение интриги сезона, одержав с начала года восьмую победу из 12 возможных. Его верный оруженосец Валттери Боттас не стал упираться на трассе, пропустив лидера «Мерседеса» вперед в ситуации, когда сопротивление было более чем возможно.

— Я уже достаточно давно в гонках, и меня мало что удивляет, но когда происходят такие масштабные события, как побитый рекорд Шумахера, я всё равно, как в детстве, ощущаю что-то особенное, — рассказал «Известиям» известный пилот Даниил Мове. — С таким масштабным достижением Льюиса не поспоришь. Думаю, что потенциально у Ферстаппена, Леклера и Мика Шумахера будет возможность обогнать уже Хэмилтона. Рекорды для того и существуют, чтобы их били. Но сегодня это кажется чем-то невероятным, как в свое время казалось, что никто и никогда не сможет побить рекорд Михаэля Шумахера.

Ферстаппен, несмотря на хаос на старте, вновь показал свою стабильность, заставив в очередной раз пожалеть об отсутствии у голландца машины, способной конкурировать с «Мерседесами». Правда, по итогам «Гран-при Португалии» Максу придется разгребать и последствия международного скандала. Во время пятничной тренировки он обругал Лэнса Стролла словосочетанием «mongolian idiocy», явно имея в виду старый медицинский диагноз человека с синдромом Дауна. Однако в современном контексте международных соревнований это прозвучало очень обидно — в первую очередь для народа Монголии. Теперь правительство этой страны требует от гонщика извинений и собирается вручить соответствующую ноту послу Нидерландов.

Один из важных итогов «Гран-при Португалии» — доработки машины «Феррари» постепенно приносят плоды. В какой-то момент по ходу нынешнего сезона казалось, что «Скудерия» в ее нынешнем состоянии обречена на борьбу на место на грани очковой зоны. Однако в Портимане Шарль Леклер уверенно доехал до четвертого места. Еще немного, и «алые» вклинятся в борьбу «большой тройки». Вряд ли это существенно повлияет на ход чемпионата — титулу Хэмилтона и «Мерседеса» может помешать только форс-мажор. Но возрождение популярной команды — очень хорошая новость в сезоне, который совсем не балует нас интригой.

— Победы Льюиса Хэмилтона уже не вызывают эмоций, несмотря на то, что он побил рекорд Михаэля, — сказал «Известиям» бывший пилот «формульных» категорий Иван Самарин. — Молодец, много работает. Но, возможно, в будущем Хэмилтона обойдут те же Ферстаппен и Леклер.

Квят близок к увольнению

Одним из приятных сюрпризов гонки на трассе «Алгарве» надо признать и пятое место Пьера Гасли, которое намного выше возможности его машины «Альфа Таури». На этом фоне еще большей катастрофой выглядит последнее месте напарника француза Даниила Квята. Россиянин провел еще одну очень плохую гонку, получил ближе к финишу пятисекундный штраф за выезд за пределы трассы и в итоге откатился на безнадежное последнее место. Две недели назад на Нюрбургринге Квят, напомним, тоже был последним.

Можно долго рассуждать о невезении, которое преследует Даниила в каждой гонке, но очевиден факт: слухи о скорой замене на Юки Цуноду окончательно демотивировали россиянина. Грустно, что его, в общем-то, неплохая карьера в королевской серии заканчивается подобным образом. Ведь серия из последних мест практически лишает Квята возможности оказаться в какой-либо другой команде. Вместе с Даниилом шансов на сохранение прописки в «Ред Булл», видимо, лишается и Алекс Албон, занявший в Портимане 12-е место.

— Я думаю, что, к сожалению, Квят не останется в «Формуле-1», — подчеркнул Даниил Мове. — На мой взгляд, это не связано с его талантами и умениями. Мир королевских гонок сложный, и там играют роль не только скорость, но и то, как подходят машины, есть ли баланс в команде и так далее. Это не год Дани, и не всё у него сложилось так, как могло. Хотя он, безусловно, талантливый и быстрый парень.

Иного мнения придерживается Иван Самарин.

— У него есть перспективы остаться в «Формуле-1» даже после такого сезона, — считает гонщик. — Даня чуть провалился после того, как руководство «Ред Булла» предпочло попробовать в первой команде Албона, а не дать ему второй шанс. Но надо продолжать работать и смотреть вперед.

Трагические обстоятельства во время «Гран-при Португалии» помешали еще одному россиянину — Виталию Петрову, который в 2010 году стал первым нашим гонщиком в «Формуле-1». Бывший пилот «Рено», «Лотуса» и «Катерхэма» должен был дебютировать в качестве судьи. Но за день до старта пришли новости о заказном убийстве его отца — выборгского бизнесмена и политика Александра Петрова. Виталий был вынужден срочно уехать из Портимана домой.