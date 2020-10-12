По следу «красного барона»: Хэмилтон повторил рекорд Шумахера

Рекордной 91-й победой Льюиса Хэмилтона завершился этап королевской серии на немецком автодроме «Нюрбургринг». По количеству первых мест за карьеру лидер «Мерседеса» сравнялся с великим Михаэлем Шумахером. Нет сомнений, что до конца сезона британец превзойдет достижения «красного барона». А вот российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят по итогам Гран-при Айфеля оказался на неприятной последней строчке среди финишировавших. На фоне слухов о поиске замены россиянину это крайне досадное обстоятельство. Даже с учетом того, что прямой вины Квята в результате нет, — машину Даниила в ходе гонки повредил представитель дружественного коллектива, Алекс Албон из «Ред Булл».

Рекорд пал в Германии

Обычно в это время года «Формула-1» стартует в более теплых регионах, но пандемийные реалии отправили пилотов на запад Германии, где непогода чуть было не испортила весь уикенд. Из-за осенних дождей и тумана были сорваны две свободные практики в пятницу, на одной из которых за рулем боевой машины должен был дебютировать Мик Шумахер — сын семикратного чемпиона мира. Лидеру «Формулы-2» было обещано аналогичное выступление на одном из предстоящих этапов, но отличный информационной повод уже потерян. И реклама региона Айфель, благодаря которой Гран-при получил свое название, тоже вышла несколько сомнительной.

Добавил организатором экстрима гонщик «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл, накануне квалификации объявивший о проблемах с желудком и невозможности выйти на старт. К счастью, канадца удалось экстренно заменить на Нико Хюлькенберга, который выручил «Рейсинг Пойнт» уже второй раз в нынешнем сезоне. Немецкий гонщик приехал на финиш восьмым — с учетом обстоятельств, его результат и прорыв с последнего места можно считать более чем достойными.

А вот один из лидеров чемпионата Валлтери Боттас точно не сможет записать этот Гран-при себе в актив. Финский пилот «Мерседеса» выиграл квалификацию, возглавил гонку после старта, но затем сошел из-за технических проблем. Место, которое Боттас освободил в топ-3, занял Даниэль Риккьярдо, подаривший команде «Рено» первый подиум с 2011 года.

— Видимо, пришло время «Рено», они собрали всё воедино и начали прогрессировать, — отметил в разговоре с «Известиями» автоспортивный эксперт Игорь Ермилин. — Все-таки это заводская команда, которая должна бороться за подиум. В следующем году они могут включиться в борьбу на полноценной основе. В «Формуле-1» — кроме того момента, что всегда есть доминирующая команда, — идет постоянная ротация. Так что борьба между преследователями «Мерседеса» обычно интереснее.

Но это, разумеется, локальное достижение, потому что Льюис Хэмилтон сполна реабилитировался после конфуза в Сочи, где он из-за странного штрафа не сумел повторить рекорд Михаэля Шумахера. Теперь британец сравнялся с легендарным немцем по количеству побед, в связи с чем на «Нюрбургринге» пригодился и Шумахер-младший, подаривший Льюису на церемонии награждения старый шлем отца. Теперь только чудо помешает Хэмилтону улучшить достижение «красного барона», а также настичь Михаэля по титулам по итогам сезона.

— Тот факт, что Льюис догнал Михаэля по количеству побед, — это событие. Но не стоит забывать, что в те годы, когда соревновался Шумахер, было гораздо меньше гонок за сезон, — продолжил Игорь Ермилин. — Немец — семикратный чемпион мира. За эти семь лет Шумахер проехал на 35 гонок меньше, чем Хэмилтон. В те годы он доминировал и из этих 35 гонок он выиграл бы еще 20. Поэтому мы сравниваем не совсем соизмеримые вещи. Да, достижение британца красиво отражается на бумаге, в статистике. Скоро он превзойдет этот рекорд. Но по большому счету ему еще очень далеко до Шумахера.

Мазепин вместо Квята?

Еще одним «именинником» стал финн Кими Райкконен, стартовавший в своей 323-й гонке, что также является историческим достижением. Правда, на трассе 40-летний ветеран запомнился только «подсечкой», которая выбила в гравий машину Джорджа Рассела. За это Кими получил 10 штрафных секунд, окончательно лишивших его возможности бороться за место в первой десятке. В итоге финн финишировал 12-м, обойдя всего трех соперников, среди которых оказался и Даниил Квят. Россиянин, к разочарованию своих болельщиков, завершил гонку последним.

Хотя вина Квята в этом провале лишь косвенная. На 16-м круге ему снес переднее антикрыло Алекс Албон. За это таец из «Ред Булл» получил пятисекундный штраф и еще одну порцию недовольства своим пилотажем. Будет в высшей степени странно, если Алекс сохранит место в австрийской команде на следующий сезон. То же, увы, можно сказать и о Данииле, у которого также нет контракта на будущий чемпионат. Антикрыло на «Нюрбургринге» ему заменили, но после этого россиянин ехал исключительно в арьергарде.

— Не самый лучший день, моя гонка была провалена после контакта с Албоном, — сказал Даниил Квят после гонки. — Я не знаю, что он хотел сделать, но в результате я лишился переднего антикрыла, машина также пострадала в районе днища и воздухозаборника. Я потерял так много времени на этом круге, чтобы доехать до боксов без переднего антикрыла. Пит-стоп был долгим и потом я мало что мог сделать.

В своих интервью Даннил Квят не раз говорил, что вот-вот начнет переговоры о продлении соглашения. Но в паддоке ходят упорные слухи о его предстоящей замене — то на японца Юки Цуноду, то на россиянина Никиту Мазепина. Перспективы Цуноды подкосил внезапный уход из «Формулы-1» мотористов «Хонды». А вот 21-летний сын крупного российско-белорусского предпринимателя может стать для «Альфа Таури» очень хорошим вариантом. Особенно если Даниил продолжит проваливать гонки на фоне успехов своего напарника Пьера Гасли. На сей раз француз, стартовав на одну позицию выше россиянина, приехал на финиш шестым.