«Мерседес» не догнали: немецкая команда в седьмой раз победила в Сочи

Российский этап «Формулы-1» в седьмой раз подряд выиграла команда «Мерседес». Но успех в Сочи праздновал не Льюис Хэмилтон, которого многие ждали на верхней ступеньке подиума, а его напарник Валттери Боттас. Очень необычный штраф в 10 секунд за «тренировку старта в неположенном месте» отбросил шестикратного чемпиона мира на третье место. Россиянин Даниил Квят боролся на домашней трассе за седьмую строчку, но в итоге финишировал восьмым. Но это можно считать серьезным достижением, так как наш пилот «Альфа Таури» опередил своего напарника Пьера Гасли и набрал очки в третьей гонке подряд.

Неудачи Льюиса, прорыв Квята

Похоже, «Формула-1» всерьез решила разобраться с доминированием Льюиса Хэмилтона в нынешнем сезоне. Фанаты шестикратного чемпиона мира после Гран-при России готовились отпраздновать 91-ю победу британца, которая бы уравняла его с рекордом великого Михаэля Шумахера. Но судьи еще в субботней квалификации показали, что Хэмилтон больше не сможет рассчитывать на их снисхождение. Во втором сегменте Льюис был наказан за выезд за пределы трассы и находился в шаге от того, чтобы оказаться на стартовом поле в компании аутсайдеров. Лишь в последний момент лидеру «Мерседеса» удалось исправить ситуацию.

Накануне гонки Хэмилтону прилетел привет от Международной федерации автоспорта, которая запретила пилотам расстегивать комбинезоны на подиуме и во время официальных интервью. Решение было принято после того, как Льюис на Гран-при Тосканы в Муджелло показал всем футболку с надписью «Арестуйте копов, убивших Бреонну Тейлор». За политическую агитацию британцу грозил большой штраф. Но дело закончилось запретом на подобные выступления в будущем. И это вряд ли подняло настроение лидеру чемпионата.

Непосредственно же перед гонкой судьи придрались к тому, что Хэмилтон дважды останавливался на трассе, чтобы потренировать старт. Оказалось, что Льюис делал это в неположенном месте, что якобы могло привести к столкновению с другими гонщиками. Удивительно, что британский пилот, для которого нынешний сезон в «Формуле-1» уже 14-й, не знал о таких нюансах. Как бы то ни было, штрафные 10 секунд, которые пришлось отбыть лидеру чемпионата, оказались для него фатальными. 91-го трофея пока не случилось — Хэмилтон не сумел догнать не только Боттаса, но и Макса Ферстаппена.

— Честно сказать, я не понял действия Льюиса. Почему он остановился так поздно? Очевидно, что пилот целенаправленно уехал очень далеко от того места, где делаются старты. И почти на выезде на трассу пробует стартовать. Странный момент, про который Хэмилтон не мог не знать, — отметил в разговоре с «Известиями» резервный пилот «Рено» Сергей Сироткин.

Трио Боттас–Ферстаппен–Хэмилтон в полном составе вернулось на подиум впервые после двух безумных уикендов в Италии. Эта большая тройка делила места в топ-3 в шести Гран-при из прошедших десяти. Для Даниила Квята преследование этих пилотов пока невозможно, но дела россиянина после провального начала сезона постепенно пошли на лад. Даниил третью гонку подряд финиширует в очковой зоне и уже наступает на пятки Себастьяну Феттелю в общем зачете. Другой вопрос, что Феттель занимает в чемпионате 13-е место, и даже нынешний темп, при котором россиянин набирает за гонку от 2 до 4 очков, вряд ли позволит Квяту продолжить прорыв.

Тем не менее руководство «Альфа Таури» и «Ред Булла» не может не заметить, что российский пилот демонстрирует стабильность, иногда обходит своего напарника и не боится экспериментировать с тактикой. В Сочи эксперимент оказался удачным — еще немного, и Квят мог бы обойти Эстебана Окона из «Рено» в борьбе за седьмое место. Это всё будет хорошим аргументом в переговорах о продлении контракта, которые, по словам Даниила, должны начаться в течение месяца.

— Хорошая гонка для Дани, — продолжил Сергей Сироткин. — Может быть, хотелось бы чуть более яркого выступления. Аналогичного с гонками Пьера Гасли в нынешнем сезоне. Но для этого нужно, чтобы удачно сложились многие обстоятельства, получился маленький трюк. Все-таки машина «Альфа Таури» сама не способна бороться за высокие места, нужны ошибки конкурентов. Сегодня их не произошло. А в остальном Квят провел сильную гонку.

Команда Сергея Сироткина также может занести прошедший этап себе в актив. Даниэль Риккардо занял пятое место, Эстебан Окон — седьмое.

— По сумме набранных очков команда провела неплохой уикенд, это стоит отметить. С другой стороны, мы могли бы чуть лучше выступить в квалификации и в гонке. Потенциально, эта машина способна на большее. Это разочаровывающий момент, но самое важное — набранные очки, и тут претензий к работе пилотов и команды быть не может, — заключил Сергей Сироткин.

Сложности для Шварцмана

А вот кому домашний трек не помог, так это пилоту «Формулы-2» Роберту Шварцману. Участник программы SMP Racing неудачно выступил в обеих гонках в Сочи, заняв в них 11-е и 10-е места. Это сильно осложняет Шварцману дальнейшую борьбу за лидерство в общем зачете. За четыре гонки до финиша Роберт занимает пятую позицию. Его догнал соотечественник Никита Мазепин — у обоих по 140 очков, но у Роберта на одну победу больше, поэтому формально он впереди. Субботнюю гонку в Сочи выиграл сын Михаэля Шумахера Мик, который практически оформил переход в «Формулу-1» на будущий сезон. Воскресная гонка в «Формуле-2» была прервана из-за серьезной аварии. Победителем объявлен китаец Чжоу Гуаньюй, второе место занял Никита Мазепин, третьим стал лидер чемпионата Мик Шумахер.

— Уикенд, который надо просто забыть, — третий подряд да еще и перед «домашними» трибунами, я очень разочарован, — признался Роберт Шварцман. — Старт сам по себе был неплохим, даже несмотря на небольшую пробуксовку. Затем во втором повороте я снова оказался в неправильном месте и потерял позицию. После этого у нас было несколько кругов без особых возможностей, чтобы пройти других, поскольку мы все попали в «паровозик». Я старался атаковать, но подходящего момента для обгона не представлялось. Потом случилась большая авария, и я рад, что никто в ней не пострадал. Гонку остановили. Я думаю, мне предстоит много работы, мы боремся в плане темпа и общей подготовки. Я хочу быть готовым к Бахрейну и надеюсь вернуться к результатам, которые мы показывали в начале сезона.

Следующий этап «Формулы-2» пройдет в Бахрейне, «Формулы-1» в Германии, на знаменитой трассе Нюрбургринг.