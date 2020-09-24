Колеса фортуны: в Сочи Хэмилтон намерен повторить рекорд Шумахера

В Сочи 25 сентября пройдут первые гоночные мероприятия Гран-при России — две сессии тренировочных заездов. Главный старт намечен на воскресенье. Королевская серия приехала в нашу страну, несмотря на все тревоги ковидного сезона, и планирует подарить болельщикам автоспорта красивый уикенд. Все взоры на протяжении трех дней будут прикованы к лидеру чемпионата британцу Льюису Хэмилтону, который собирается штурмовать рекорд самого Михаэля Шумахера. Ну, а россиянину Даниилу Квяту необходимо прорваться сквозь череду серых гонок и доказать, что одна из трибун «Сочи Автодрома» не зря названа в его честь.

Все в пользу «Мерседеса»

Хэмилтон может одержать в Сочи 91-ю победу в карьере и повторить рекорд всех времен, принадлежащий Михаэлю Шумахеру. Очевидно, что рано или поздно Льюис все равно догонит и перегонит великого немца, но именно сейчас лидер «Мерседеса» оказался в шаге от выдающегося результата, а магия рекордов всегда приковывает внимание. Для российского автодрома стать местом исторического достижения будет очень почетно. И в общем только чудо может помешать британцу получить желаемое на берегах Черного моря, и с первой же попытки.

Дело в том, что трасса в Олимпийском парке подходит «Мерседесу» и лично Хэмилтону, который за последние шесть лет побеждал здесь четырежды. Профиль трека и климат обычно не ставят перед пилотами архисложных задач. Поэтому здесь побеждает не самый хитрый или самый везучий, а объективно сильнейший. С 2014 года таковыми в королевской серии считаются «серебряные стрелы». И только внезапный провал с надежностью может помешать немецкой команде выиграть в этот раз.

— Есть только риск, при котором один из пилотов «Мерседеса» не выиграет гонку в Сочи, — отметил в разговоре с «Известиями» многократный чемпион России в различных гоночных сериях Борис Шульмейстер. — Речь о действиях других участников пелетона. Трасса в Сочи не сложна, но не стоит забывать, что это стационарный автодром, построенный по временному принципу. То есть его окружают стены. И если по какой-то причине один или несколько автомобилей попадут в аварию, то велика вероятность появления карбоновых частей на трассе. Или как в этом году было на гонке в Спа, когда один болид попал в аварию, а другой влетел в него, так как из-за конфигурации трассы невозможно было увернуться. Поэтому проблемы у немецкой команды могут появится только после столкновений машин. А в принципе в нынешнем сезоне конкурентов у «Мерседеса» нет.

Накануне «Гран-при» России Хэмилтон пережил несколько неприятных дней, когда Международная федерация автоспорта завела на него дисциплинарное дело. На «Гран-при Тосканы» Льюис был замечен в футболке с призывом к аресту полицейских, виновных в гибели афроамериканки Брионны Тэйлор. Некоторые сочли это политической агитацией, и британцу грозил штраф. Однако в итоге было решено отделаться устным внушением, так что Льюис приехал в Россию в хорошем настроении. Но, видимо, менее заряженным на продолжение битвы за расовое равноправие.

Перспективы Квята

Особенность нынешнего «Гран-при России» в том, что пилоты и персонал, несмотря на все переезды, будут стараться не контактировать с посторонними. Так что традиционного русского колорита — ушанок и балалаек — в этот раз окажется меньше. Во всяком случае, в исполнении гонщиков. Журналистам из России, не находящимся в гоночном пузыре, личное общение с представителями серии также запрещено. Болельщики, которых все-таки пустят на трибуны, разумеется, постараются это компенсировать. Хотя иностранные фанаты в связи с пандемией вряд ли до «Сочи Автодром» доедут.

Одним из медийных героев уик-энда, разумеется станет российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят. В Сочи он и его родственники всегда на виду. Именем Квята названа одна из трибун автодрома. Однако вероятность, что Даниил покажет в воскресенье выдающийся результат, минимальна. На домашнем треке этому гонщику не слишком везет. Именно здесь в 2016 году он выбил на старте Себастьяна Феттеля, что стало причиной увольнения россиянина из команды «Ред Булл» и появления обидного для него прозвища — «Торпеда».

Из пяти стартов в Сочи Даниил только один завершил в очковой зоне и непонятно, что должно произойти, чтобы эта тенденция переломилась. Квят проводит в «Альфа Таури» средний сезон, и все идет к тому, что к следующему чемпионату его заменят на более перспективного гонщика. На прошлом «Гран-при Тосканы» россиянин умудрился миновать все завалы и добраться до финиша седьмым (это его самое высокое место за целый год). Однако то, что хорошо для Муджелло, совсем не обязательно принесет успех в Адлере. Ведь осторожность — последнее, что нужно на такой трассе как «Автодром Сочи».

— Я всегда болею за Квята и желаю ему самого лучшего, но боюсь, что ярких прорывов в этом сезоне у него не будет, — продолжил Борис Шульмейстер. — Дело в его машине. Гасли выиграет на ней гонки? Это стечение обстоятельств. Не скажу, что француз талантливее Даниила. Просто одному повезло, другому нет. Так бывает.

Стоит отметить, что во время Гран-при России состоятся заезды «Формулы-2». В 2020 году в этой серии выступают сразу три российских пилота, способных бороться за победы и титулы: Никита Мазепин, Роберт Шварцман и Артем Маркелов. Первые два одержали уже несколько побед в нынешнем году и идут в топ-5 личного зачета.

— Вместе с «Формулой-2» мы много работали над тем, чтобы российские зрители увидели эту молодежную серию, — рассказал «Известиям» гендиректор АНО «Росгонки», компании-промоутера этапа, Алексей Титов. — Переговоры завершились успешно, и теперь они приедут в Сочи. «Формула-2» — просто идеальный выбор гонки поддержки для Сочи по нескольким причинам. Есть за кого поболеть. Три отличных российских пилота — Роберт Шварцман, Артем Маркелов и Никита Мазепин — несомненно, добавят азарта зрителям на трибунах. Мы видели победы Роберта, недавно Никита одержал свою первую победу в «Формуле-2». В общем, наши парни в молодежных сериях ведут себя уверенно. К тому же эта серия — последняя ступенька на пути к королевским гонкам. Тут необходимы талант, скорость и даже немного безбашенности, а за смелыми гонщиками всегда интересно наблюдать.

Отметим, что Гран-при Сочи станет первым этапом со зрителями в сезоне-2020 «Формулы-1».