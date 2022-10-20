Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области и Запорожье

Воздушную тревогу объявили в четверг утром в Днепропетровской области и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом 20 октября сообщает украинское издание «Зеркало недели».

Отмечается, что сообщение о тревоге также подтвердил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале.

Как пишет, в свою очередь, глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, ночью промышленное предприятие и объект энергетической инфраструктуры попали под удар в Криворожском районе.

Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в левобережной части Киева, а также на территориях Ивано-Франковской и Винницкой областей.

19 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также стало известно о взрывах в Житомире, в результате которых был поврежден энергообъект.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что за сутки в стране уничтожены три объекта энергетической инфраструктуры.

Всего на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры из-за обстрелов ВС РФ, рассказал 19 октября директор украинского центра исследования энергетики Александр Харченко.

Этим же днем заместитель главы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко сообщил, что на Украине с 20 октября введут ограничение поставок электроэнергии. Кроме того, в городах будет ограничено уличное освещение.

Массированные удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы произошли в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

10 октября президент РФ Владимир Путин во время совещания Совета безопасности сказал о том, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул ЧП на Крымском мосту. По его словам, эти события ставят Украину в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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