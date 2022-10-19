Родственница рассказала о гибели многодетной семьи при падении самолета в Ейске

Родственница многодетной семьи Ищенко Нина Коновалова рассказала 19 октября в беседе с «Известиями» об их гибели при падении Су-34 на жилой дом в Ейске.

Из 15 погибших семеро оказались из семьи Ищенко: супруги Галина и Александр, их четверо детей и старший брат главы семейства Андрей.

По словам родственницы, в момент падения самолета дома находились все члены семьи, что случалось довольно редко.

«Дочка работала два через два кассиром в магазине до 22:00, а в тот день, как назло, была выходная. И все дома были. Галя до шести работает, Саша тоже так. Как раз детей привели из садика», — сказала она.

Как рассказала женщина, после трагедии ее родственники не смогли выбраться из здания. Им удалось спуститься до четвертого этажа, но дальше лестница уже обвалилась. По предположениям Коноваловой, мужчины смогли бы преодолеть провал, но у женщин и детей не получилось бы. В результате погибли все члены семьи, в том числе трое сыновей супругов двадцати, девяти и пяти лет.

Самолет Су-34 упал вечером в понедельник, 17 октября, во дворе дома на Коммунистической улице, затем огонь перекинулся на жилую девятиэтажку.

В ГУ МЧС по региону тогда сообщали, что горят 1–5-й этажи многоквартирного дома. Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. м. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности.

В Следственном комитете России заявили, что основная версия ЧП — техническая неисправность, возбуждено уголовное дело. Президент России Владимир Путин поручил оказать пострадавшим в результате ЧП всю необходимую помощь.

По последним данным, в результате трагедии погибли 15 человек. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что 23 человека остаются в больницах под наблюдением врачей.

17 октября губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что, в случае если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Краснодарского края купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.