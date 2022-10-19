Ряд иностранных строительных компаний планирует уйти из России

Ряд иностранных компаний жилищного строительства планирует покинуть Россию, их активы выставят на продажу с большим дисконтом. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на форуме 100+ TechnoBuild.

«Никто, кто объявил о желании покинуть Россию или решил здесь не работать, не продал бизнес по его рыночной стоимости», — отметил Стасишин, слова которого приводит «РИА Новости».

О том, что иностранные компании строительной сферы продают свой бизнес в России с большим дисконтом, Стасишин заявил ранее 19 октября. По его словам, ни одна из компаний строительной отрасли не получает полную стоимость при уходе из России.

В качестве примера он привел сделку по продаже российского подразделения финского застройщика YIT девелоперу «Эталон», которая, по его словам, была проведена с серьезным дисконтом. Тогда «Эталон» приобрел активы YIT примерно за 4,6 млрд рублей.

Строительная компания YIT была одной из финских компаний, которые начали массово покидать Россию после начала российской спецоперации в Донбассе. Об этом сообщалось 20 мая.

Также в этот день стало известно, что российская инвестиционная компания АФК «Система» покупает 47,7% акций АО «Мэлон Фэшн Груп» (принадлежат бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela) у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 млрд рублей.

Тем не менее некоторые зарубежные компании после ухода из России возвращаются в страну через третьи страны. Об этом 29 июня сообщил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников.

В частности, 18 октября сообщалось, что испанская fashion-группа Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другими) ведет переговоры относительно возможности вернуться на российский рынок альтернативным путем.