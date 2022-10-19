Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины возмутился отказом Израиля от переговоров по поставкам оружия
Армия
В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты
Политика
Собянин заявил об отсутствии планов вводить ограничительные меры в Москве
Интернет
Минцифры запустило маркетплейс российского ПО
Общество
Около 5 млн жителей Донбасса нашли убежище в России
Мир
Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО
Мир
На Украине раскрыли нелегальную схему вывоза уклонистов за рубеж
Общество
Власти Курской и Воронежской областей заявили об отсутствии ограничений на въезд и выезд
Общество
Совбез поставил силовикам задачи по выявлению международных террористов
Политика
Совфед утвердил указ Путина о введении военного положения в новых регионах
Мир
Reuters сообщило о согласовании ЕС санкций против граждан и организаций Ирана
Мир
СМИ написали о раздражении западных стран из-за близких отношений Путина и Эрдогана
Сюжет:

Ряд иностранных строительных компаний планирует уйти из России

Замглавы Минстроя Никита Стасишин: ряд иностранных компаний жилищного строительства планирует покинуть Россию
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ряд иностранных компаний жилищного строительства планирует покинуть Россию, их активы выставят на продажу с большим дисконтом. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на форуме 100+ TechnoBuild.

«Приостановившие работу в России компании заинтересованы в возвращении»
Вице-премьер РФ Денис Мантуров — о продлении параллельного импорта, миллиардной поддержке автопрома и разработках в фармацевтике

«Никто, кто объявил о желании покинуть Россию или решил здесь не работать, не продал бизнес по его рыночной стоимости», — отметил Стасишин, слова которого приводит «РИА Новости».

О том, что иностранные компании строительной сферы продают свой бизнес в России с большим дисконтом, Стасишин заявил ранее 19 октября. По его словам, ни одна из компаний строительной отрасли не получает полную стоимость при уходе из России.

В качестве примера он привел сделку по продаже российского подразделения финского застройщика YIT девелоперу «Эталон», которая, по его словам, была проведена с серьезным дисконтом. Тогда «Эталон» приобрел активы YIT примерно за 4,6 млрд рублей.

Строительная компания YIT была одной из финских компаний, которые начали массово покидать Россию после начала российской спецоперации в Донбассе. Об этом сообщалось 20 мая.

Также в этот день стало известно, что российская инвестиционная компания АФК «Система» покупает 47,7% акций АО «Мэлон Фэшн Груп» (принадлежат бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela) у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 млрд рублей.

Тем не менее некоторые зарубежные компании после ухода из России возвращаются в страну через третьи страны. Об этом 29 июня сообщил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников.

В частности, 18 октября сообщалось, что испанская fashion-группа Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другими) ведет переговоры относительно возможности вернуться на российский рынок альтернативным путем.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022