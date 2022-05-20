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Финские производители начали массово уходить с российского рынка

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Финские компании массово покидают российский рынок — эта тенденция началась еще до объявления страны о намерении вступить в НАТО. Об этом 20 мая пишет газета «Деловой Петербург».

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По данным Финско-Российской торговой палаты (ФРТП), до февраля 2022 года в Финляндии насчитывалось 2,2 тыс. компаний, экспортировавших свою продукцию или услуги в Россию.

После начала российской спецоперации в Донбассе об уходе с рынка РФ уведомили застройщик YIT, S–Group (Sokos Hotels, супермаркеты Prisma), VR Group, Kemira, Atria (ООО «Сибилла Рус») и лесопромышленная компания Stora Enso, Fortum, Valio, Fazer, Nokian Tyres, Paulig, Hesburger и другие производители.

Комментируя возможные последствия для российской экономики, исполнительный директор Российской гильдии управляющих и девелоперов Елена Бодрова предположила два возможных сценария развития событий. По ее мнению, компании либо передадут бизнес российским партнерам, либо его выкупят.

«В отличие от компаний из Америки и Евросоюза, у которых доля российского бизнеса мала, для финнов этот рынок более ощутим», — напомнила она.

В свою очередь профессор СПбГЭУ Николай Межевич напомнил, что эксперты прогнозируют падение ВВП Финляндии по итогам года на 5%. Сам ученый ожидает, что сокращение будет вдвое больше из-за невозможности быстро переориентировать поставки, востребованные на российском рынке.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Ушли по-фински: список остающихся в Петербурге компаний из Суоми сокращается».

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