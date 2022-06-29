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В РСПП заявили о возвращении западных компаний в Россию через третьи страны
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В РСПП заявили о возвращении западных компаний в Россию через третьи страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Некоторые зарубежные компании после ухода из России возвращаются в страну через третьи страны. Об этом в среду, 29 июня, заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников.

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По его словам, в России работали крупные компании под своими названиями, были представители малого и среднего бизнеса. Если ушел крупный бренд, то остались его субподрядчики, которые могут вести деятельность под совершенно иными названиями.

«Другие покидают Россию, но тут же возвращаются к нам через дружественные страны», — цитирует Красильникова «РИА Новости».

Он добавил, что официальной статистики по уходу западных компаний из РФ ни у кого нет и быть не может. Это объясняется разной формой участия этих предприятий.

«Сложно подтвердить или опровергнуть цифру, которая фигурирует в западных СМИ, об одной тысяче западных компаний, покинувших Россию», — подчеркнул он.

Значимые последствия несет уход имевших производство в России компаний. Так, IKEA или Renault обеспечивали работой десятки тысяч россиян, заключил Красильников.

Ранее в среду стало известно, что американская агропромышленная компания Bunge сократит присутствие в РФ, продав «Бунге СНГ». В портфеле «Бунге СНГ» такие торговые марки растительного масла, как «Олейна», Ideal, «Масленица», «Семеновна», «Сказка».

В последние несколько месяцев ряд иностранных компаний заявил об уходе с российского рынка или приостановке поставок своих товаров в РФ на фоне обострения геополитической обстановки и усиления антироссийских санкций. Так, накануне французский производитель шин Michelin заявил о намерении продать свои российские активы под местное управление. Также ранее решили прекратить деятельность в России американский производитель телекоммуникационного оборудования Cisco, финская компания Tikkurila, компания IKEA и другие.

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