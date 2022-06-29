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Владелец «Олейны» и «Масленицы» решил продать свой бизнес в России

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Американская агропромышленная компания Bunge сократит присутствие в РФ, продав «Бунге СНГ». Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источники на аграрном рынке.

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«Информация о готовящейся продаже есть, актив интересный, один из лучших заводов на рынке», — сказал источник.

По данным другого источника агентства, претендентов на завод может быть много, учитывая сильные бренды.

Bunge зарегистрировала компанию «Бунге СНГ» в России в 2004 году. В ее портфеле такие торговые марки растительного масла, как «Олейна», Ideal, «Масленица», «Семеновна», «Сказка» и др.

В 2008 году был введен маслоэкстракционный завод в Воронежской области, инвестиции в который составили свыше $130 млн. Его мощность составляет 540 тыс. т сырья в год, что позволяет производить более 200 млн бутылок подсолнечного масла.

По данным ЕГРЮЛ, до 27 июня основным владельцем «Бунге СНГ» была Bunge SA, после — Integrated Vegetable Oils and Proteins Holdings Ltd.

В последние несколько месяцев ряд иностранных компаний заявил об уходе из российского рынка или приостановке поставок своих товаров в РФ на фоне обострения геополитической обстановки и усиления антироссийских санкций. Так, накануне французский производитель шин Michelin заявил о намерении продать свои российские активы под местное управление. Также ранее решили прекратить деятельность в России американский производитель телекоммуникационного оборудования Cisco, финская компания Tikkurila, компания IKEA и другие.

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