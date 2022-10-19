АФК «Система» покупает 47,7% акций производителя и ритейлера одежды Melon Fashion Group

Российская инвестиционная компания АФК «Система» покупает 47,7% акций АО «Мэлон Фэшн Груп» (принадлежат бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela) у шведских компаний Eastnine и East Capital Holding AB и группы частных инвесторов за 15,8 млрд рублей. Об этом 19 октября сообщается на сайте АФК «Система».

«АФК «Система» профинансирует сделку за счет собственных и заемных средств. Закрытие сделки ожидается до конца 2022 года после получения всех необходимых регуляторных одобрений», — говорится в сообщении.

Президент компании Тагир Ситдеков отметил, что такая покупка поспособствует дальнейшему росту и развитию его компании.

Отмечается, что на конец 2021 года АФК «Система» управляла 845 магазинами одежды.

Накануне стало известно, что испанская fashion-группа Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другими) ведет переговоры относительно возможности вернуться на российский рынок альтернативным путем.

12 сентября два источника на рынке торговой недвижимости рассказали «Известиям», что Inditex Group может окончательно закрыть в РФ магазины Massimo Dutti, Zara Home, Oysho.