Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины возмутился отказом Израиля от переговоров по поставкам оружия
Армия
В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты
Общество
Собянин расширил возможности получения доплаты к пенсии для студентов
Происшествия
Российские ПВО сбили пять выпущенных по Херсону ракет
Армия
В ДНР заявили об успехах российских войск на авдеевском направлении
Мир
Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО
Мир
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным по газовому хабу в Турции
Мир
Глава МОКа Бах раскритиковал главу НОК Дании за риторику о «русских»
Мир
Польша получила от ЕС €140 млн на помощь украинским беженцам
Общество
Власти Херсонской области предупредили жителей об опасности обстрелов
Мир
Reuters сообщило о согласовании ЕС санкций против граждан и организаций Ирана
Политика
Путин подпишет указ о военном положении в новых субъектах России

Трасс пообещала не сдаваться в ответ на вопрос об отставке

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ответила на вопрос о своей возможной отставке, который ей задал лидер оппозиционной партии Кир Стармер. Ее ответ был таким: «Я тот, кто борется, а не сдается». Об этом сообщает BBC.

Не фунт изюму: экономическая реформа в Британии провалилась за месяц
Грубые ошибки в финансовой политике едва не привели экономику Соединенного Королевства на грань краха

Стармер отметил, что сейчас Британии нечего показать, кроме разрушения экономики и внутреннего развала тори. В связи с чем он задал Трасс вопрос, почему она всё еще здесь.

В ответ на это британский премьер заявила, что она из тех людей, «кто борется, а не сдается». При этом она добавила, что действовала «в национальных интересах», чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.

19 октября были опубликованы результаты исследования компании компании Ipsos, согласно которым более половины жителей страны (53%) поддерживают отставку Трасс. Против выступили 20% респондентов. Этот результат практически совпадает с настроениями британцев, которые предшествовали отставке предыдущего главы правительства Бориса Джонсона.

Ранее в этот день глава британского МИДа Джеймс Клеверли заявил, что уход Трасс с поста премьер-министра не поможет решить накопившиеся в стране проблемы. Он также отметил, что может понять «злость» людей, недовольных политикой правительства, однако увольнять Трасс — это не выход.

18 октября сообщалось, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей.

В тот же день сама Трасс призналась, что совершила ошибки в первые недели на новом посту. Она добавила, что не намерена уходить со своей работы на фоне соответствующих призывов недоброжелателей, подчеркнув, что смелость заявить о своих ошибках — черта честного политика.

Днем ранее британские СМИ заявили о неизбежности отставки Трасс.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны 5 сентября, сменив на этому посту Джонсона. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022