Трасс пообещала не сдаваться в ответ на вопрос об отставке

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ответила на вопрос о своей возможной отставке, который ей задал лидер оппозиционной партии Кир Стармер. Ее ответ был таким: «Я тот, кто борется, а не сдается». Об этом сообщает BBC.

Стармер отметил, что сейчас Британии нечего показать, кроме разрушения экономики и внутреннего развала тори. В связи с чем он задал Трасс вопрос, почему она всё еще здесь.

В ответ на это британский премьер заявила, что она из тех людей, «кто борется, а не сдается». При этом она добавила, что действовала «в национальных интересах», чтобы стабилизировать экономическую ситуацию.

19 октября были опубликованы результаты исследования компании компании Ipsos, согласно которым более половины жителей страны (53%) поддерживают отставку Трасс. Против выступили 20% респондентов. Этот результат практически совпадает с настроениями британцев, которые предшествовали отставке предыдущего главы правительства Бориса Джонсона.

Ранее в этот день глава британского МИДа Джеймс Клеверли заявил, что уход Трасс с поста премьер-министра не поможет решить накопившиеся в стране проблемы. Он также отметил, что может понять «злость» людей, недовольных политикой правительства, однако увольнять Трасс — это не выход.

18 октября сообщалось, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей.

В тот же день сама Трасс призналась, что совершила ошибки в первые недели на новом посту. Она добавила, что не намерена уходить со своей работы на фоне соответствующих призывов недоброжелателей, подчеркнув, что смелость заявить о своих ошибках — черта честного политика.

Днем ранее британские СМИ заявили о неизбежности отставки Трасс.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны 5 сентября, сменив на этому посту Джонсона. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.