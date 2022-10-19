Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины возмутился отказом Израиля от переговоров по поставкам оружия
Армия
В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты
Интернет
В России приготовились к внедрению шестого поколения сотовой связи
Происшествия
Российские ПВО сбили пять выпущенных по Херсону ракет
Армия
В ДНР заявили об успехах российских войск на авдеевском направлении
Общество
Число ложных сообщений о терактах в РФ выросло в восемь раз с начала года
Мир
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным по газовому хабу в Турции
Мир
В Британии заявили, что отставка Трасс не решит проблем в стране
Мир
Польша получила от ЕС €140 млн на помощь украинским беженцам
Общество
Власти Херсонской области предупредили жителей об опасности обстрелов
Экономика
Право россиян на кредитные каникулы закрепят законодательно
Общество
Стремоусов заявил о десятках тысяч бойцов ВСУ вблизи Херсонской области

В Британии заявили, что отставка Трасс не решит проблем в стране

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктория Судакова
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уход Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании не поможет решить сложившиеся на данный момент проблемы в стране. Об этом в среду, 19 октября, заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли.

Не фунт изюму: экономическая реформа в Британии провалилась за месяц
Грубые ошибки в финансовой политике едва не привели экономику Соединенного Королевства на грань краха

По его словам, правительство сейчас должно сосредоточиться на выполнении своих обещаний и обязательств по инфраструктуре.

«Это нужно сделать, чтобы мы могли усилить рост экономики, успокоить финансовые рынки. Я не думаю, что эти проблемы будут решены, если сместить с поста премьер-министра», — заявил Клеверли в эфире телеканала Sky News.

Министр иностранных дел также отметил, что может понять «злость» людей, недовольных политикой правительства. Однако увольнять Трасс — это не выход, заметил Клеверли. Глава МИДа также выразил мнение, что у людей, которые требуют отставки действующего премьера и у самих нет плана дальнейших действий точно так же, как это было с отставкой руководившего правительством до Трасс премьер-министра Бориса Джонсона.

18 октября сообщалось, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей.

В тот же день сама Трасс призналась, что совершила ошибки в первые недели на новом посту. Она добавила, что не намерена уходить со своей работы на фоне соответствующих призывов недоброжелателей, подчеркнув, что смелость заявить о своих ошибках — черта честного политика.

Днем ранее британские СМИ заявили о неизбежности отставки Трасс.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны 5 сентября, сменив на этому посту Джонсона. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022