В Британии заявили, что отставка Трасс не решит проблем в стране

Уход Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании не поможет решить сложившиеся на данный момент проблемы в стране. Об этом в среду, 19 октября, заявил глава британского МИДа Джеймс Клеверли.

По его словам, правительство сейчас должно сосредоточиться на выполнении своих обещаний и обязательств по инфраструктуре.

«Это нужно сделать, чтобы мы могли усилить рост экономики, успокоить финансовые рынки. Я не думаю, что эти проблемы будут решены, если сместить с поста премьер-министра», — заявил Клеверли в эфире телеканала Sky News.

Министр иностранных дел также отметил, что может понять «злость» людей, недовольных политикой правительства. Однако увольнять Трасс — это не выход, заметил Клеверли. Глава МИДа также выразил мнение, что у людей, которые требуют отставки действующего премьера и у самих нет плана дальнейших действий точно так же, как это было с отставкой руководившего правительством до Трасс премьер-министра Бориса Джонсона.

18 октября сообщалось, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей.

В тот же день сама Трасс призналась, что совершила ошибки в первые недели на новом посту. Она добавила, что не намерена уходить со своей работы на фоне соответствующих призывов недоброжелателей, подчеркнув, что смелость заявить о своих ошибках — черта честного политика.

Днем ранее британские СМИ заявили о неизбежности отставки Трасс.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны 5 сентября, сменив на этому посту Джонсона. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.