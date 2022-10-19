Жители четырех новых регионов твердо и однозначно выразили свою волю быть с Россией, продолжаются обстрелы - Путин

Жители четырех новых регионов твердо и однозначно выразили свою волю быть с Россией, продолжаются обстрелы - Путин

2022-10-19 14:52:12

2022-10-19 14:52:12

2022-10-19 14:52:12

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