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В Минпромторге заявили о недопустимости возвращения Cisco в свободную нишу в РФ

Минпромторг РФ: нельзя допустить возвращения Cisco в свободную нишу
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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Нельзя допустить, чтобы американский производитель сетевого оборудования Cisco легко вернулся в ту нишу, которую освободил, рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак «Известиям» 19 октября.

Обратно связь: Cisco может возобновить поставки в Россию
По какой схеме организация намерена ввозить оборудование в страну

«Самое главное, чтобы мы сами понимали: нельзя допустить, чтобы эта компания легко вернулась в ту же нишу, которую освободила. Мы сами должны формировать запрос на российскую электронику с отечественным ПО. Она должна стать основой технологической независимости РФ. И эта ниша должна быть занята нашими производителями», — подчеркнул он.

Замглавы ведомства добавил, что возврата назад уже не будет, хотя российские «партнеры» все время к этому подталкивают. Не так давно американцы вывели из-под санкций телекоммуникационное оборудование. А сегодня в средствах массовой информации появились сообщения о том, что Cisco собирается возвращаться на рынок РФ.

Агенство Reurers 23 июня сообщило, что американский производитель телекоммуникационного оборудования Cisco решил прекратить деятельность в России и Белоруссии. Отмечалось, что компания прекратила операции в России, в том числе продажи и обслуживание, еще в марте.

В середине октября три источника на отечественном телеком-рынке рассказали «Известиям», что Cisco может возобновить поставки в РФ. По словам одного из них, заявив о том, что покинет российский рынок, производитель передал все российские активы своему партнеру — IBS. Эту информацию подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По мнению экспертов, рассмотрение вопроса о вероятном возобновлении поставок связано с потерей $200 млн выручки за квартал после ухода из страны.

С февраля ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

Вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью «Известиям» 20 сентября сообщил, что организации, которые остановили или прекратили работу в РФ, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем.

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