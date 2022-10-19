Стало известно о возможности возобновления поставок Cisco в Россию

Компания Cisco может возобновить поставки в Россию, рассказали 19 октября «Известиям» три источника на отечественном телеком-рынке. По словам одного из них, заявив об уходе из РФ летом нынешнего года, производитель передал все российские активы своему партнеру — компании IBS. Эту информацию подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Теперь же, для сохранения российской доли рынка, фирма может использовать дистрибуторскую модель продаж, то есть работать через посредника, рассказал источник. По его словам, IBS уже давно ключевой партнер американской компании в России, и сейчас, вероятно, будет отвечать за дистрибуцию решений американской корпорации. Возможны поставки напрямую, поскольку еще 7 апреля Минфин США вывел из-под санкций телекоммуникационное оборудование, объяснил собеседник издания.

IBS «Известиям» сказали, что не комментируют информацию о вероятном партнерстве с Cisco и возможное сотрудничество в области поставок. В пресс-службе Cisco не ответили на запрос.

До марта этого года Cisco поставляла в Россию роутеры, коммутаторы, средства для IP-телефонии, оборудование для Wi-Fi сетей и программное обеспечение — например, софт для вебинаров и удаленных конференций Cisco Jabber и Cisco WebEx.

Затем компания прекратила работу на территории России и Белоруссии, закрыла офис в РФ, перестала продавать новое оборудование и ПО, а также приостановила обновления уже купленных решений.

Вероятное решение сохранить бизнес в России может быть связано с финансовыми потерями корпорации, сказал «Известиям» генеральный директор R-Style Softlab Лев Френкель. Он подчеркнул: после ухода из страны Cisco лишилась $200 млн прибыли за квартал.

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Обратно связь: Cisco может возобновить поставки в Россию