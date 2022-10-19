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Стало известно о возможности возобновления поставок Cisco в Россию

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mateusz Slodkowski
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Компания Cisco может возобновить поставки в Россию, рассказали 19 октября «Известиям» три источника на отечественном телеком-рынке. По словам одного из них, заявив об уходе из РФ летом нынешнего года, производитель передал все российские активы своему партнеру — компании IBS. Эту информацию подтвердил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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Теперь же, для сохранения российской доли рынка, фирма может использовать дистрибуторскую модель продаж, то есть работать через посредника, рассказал источник. По его словам, IBS уже давно ключевой партнер американской компании в России, и сейчас, вероятно, будет отвечать за дистрибуцию решений американской корпорации. Возможны поставки напрямую, поскольку еще 7 апреля Минфин США вывел из-под санкций телекоммуникационное оборудование, объяснил собеседник издания.

IBS «Известиям» сказали, что не комментируют информацию о вероятном партнерстве с Cisco и возможное сотрудничество в области поставок. В пресс-службе Cisco не ответили на запрос.

До марта этого года Cisco поставляла в Россию роутеры, коммутаторы, средства для IP-телефонии, оборудование для Wi-Fi сетей и программное обеспечение — например, софт для вебинаров и удаленных конференций Cisco Jabber и Cisco WebEx.

Затем компания прекратила работу на территории России и Белоруссии, закрыла офис в РФ, перестала продавать новое оборудование и ПО, а также приостановила обновления уже купленных решений.

Вероятное решение сохранить бизнес в России может быть связано с финансовыми потерями корпорации, сказал «Известиям» генеральный директор R-Style Softlab Лев Френкель. Он подчеркнул: после ухода из страны Cisco лишилась $200 млн прибыли за квартал.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Обратно связь: Cisco может возобновить поставки в Россию

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