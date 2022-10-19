В США указали на ошибку Байдена в отношении Украины

Администрация президента США Джо Байдена ошибочно поверила в свою безграничную мощь, из-за чего судьба Украины теперь оказалась в руках России. Об этом написал 19 октября Дуглас Макгрегор в статье для издания The American Conservative.

Автор отметил, что политики в Вашингтоне готовы совершить любой проступок, если он будет совершен «во имя уничтожения России». По словам Макгрегора, учитывая то, что перспективы Украины когда-либо вернуть себе утраченные территории довольно мрачные, ее будущее теперь будут решать в России, а не в США.

«Для Вашингтона есть морально ответственный и практический ответ: Киев должен прекратить кровопролитие и заключить с Москвой максимально возможный мир. К сожалению, для США такое решение немыслимо», — пишет журналист.

При этом от того, что Белый дом помогает Украине деньгами и военной техникой, а киевский режим продолжает сопротивляться, это принесет выгоду только правящему политическому классу США, который вознамерился на данном конфликте обогатиться.

«Вашингтон, его союзники по НАТО и украинцы ничего стратегического от этого не получат, а Россия, скорее всего, станет сильнее. США будут сожалеть об этом», — заключил автор.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что намерения Вашингтона «усилить» Киев ведут к разрушению Украины. По ее словам, США поставляют оружие Украине и разрушают страну, которую много лет «опекали».

18 октября министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в Вашингтоне намерены оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи.

Тогда же посол России в Венгрии Евгений Станиславов прокомментировал слова посла США в Будапеште Дэвида Прессмана, заявившего, что в случае прекращения боевых действий «Украину ожидает скорый конец», отметив, что в случае развития подобных событий будет закончен одноименный американский проект.

Ранее, 15 октября, бывший президент США Барак Обама в интервью подкаст-шоу Pod Save America заявил, что США следует определить границы финансирования конфликта на Украине, чтобы избежать открытого противостояния с Россией. По его словам, нужно исходить стоит из того, что украинский конфликт может перерасти в эскалацию России, США и НАТО.

При этом 14 октября Байден сообщил о предоставлении Украине военной помощи в размере $725 млн.12 октября стало известно, что общий объем помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона достиг $16,8 млрд.

США отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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