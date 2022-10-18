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Обама посоветовал администрации Байдена определить границы помощи Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/CNP/Oliver Contreras
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Бывший президент США Барак Обама в интервью подкаст-шоу Pod Save America заявил, что США следует определить границы финансирования конфликта на Украине, чтобы избежать открытого противостояния с Россией. Интервью с политиком опубликовано 15 октября на канале шоу в YouTube.

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«Мы должны честно сказать Украине, что мы можем сделать, а что нет», — выразил он свою позицию.

По мнению 44-го президента США, НАТО, Белый дом и другие страны должны сами определить свои возможности и ограничения. Исходить стоит из того, что украинский конфликт может перерасти в эскалацию России, США и НАТО, предупредил он.

Обама не стал предполагать, какие именно ограничения должны быть определены. Но посоветовал задуматься, какие вооружения идут на Украину и каким образом Запад поддерживает Киев.

В тот же день, 15 октября, США отправили в Польшу четыре крупных грузовых самолета, они приземлились в городе Жешув, который находится в 90 км от границы с Украиной. В общей сложности они могут перевезти 395 т грузов.

12 октября стало известно, что общий объем военной помощи Украине со стороны Штатов достиг $16,8 млрд.

О том, что Киев получит американские ПВО, 16 сентября сообщал представитель министерства обороны США генерал Пэт Райдер. В августе Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК для Украины на сумму $182 млн с концерном Raytheon.

11 октября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. По словам Медведева, после этого шага Запада конфликт может перейти в фазу мировой войны, что будет иметь необратимые последствия.

В тот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обратил внимание, что заявления Вашингтона о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», отметив, что накачивание киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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