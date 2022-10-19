Захарова заявила о разрушении Украины из-за попыток США «усилить» Киев

Намерения Вашингтона «усилить» Киев ведут к разрушению Украины. Об этом 19 октября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, США поставляют оружие Украине и разрушают страну, которую много лет «опекали».

«Вот такое жизненное противоречие: вроде бы хотят «укрепить и усилить», а всё ведет к противоположному результату», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Она также добавила, что на Украине уже начали понимать позицию США, завязанную на эскалации конфликта.

«Никакого мира, процветания, демократии на территории Украины США не планировали. Они планировали использовать ее как плацдарм, как полигон, как инструмент», — резюмировала Захарова.

18 октября министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что в Вашингтоне намерены оперативно передать Украине $4,5 млрд в качестве новой экономической помощи.

При этом 14 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине военной помощи в размере $725 млн.12 октября стало известно, что общий объем помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Вашингтона достиг $16,8 млрд.

10 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что заявления американской стороны о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал США и их союзников не пересекать «красных линий», добавив, что «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

США отправляют Киеву оружие и военную технику на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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