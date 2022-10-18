Реклама
Прямой эфир
Мир
Тайвань заявил о появлении в регионе 11 самолетов и двух кораблей КНР
Политика
В Кремле рассказали о защите новых субъектов в составе РФ
Мир
Турция получила гарантии от США по выходу российской агропродукции на рынок
Мир
Ереван попросил ОБСЕ отправить наблюдателей на границу с Азербайджаном
Интернет
РКН потребовал от Google разблокировать аккаунты Совфеда в YouTube
Мир
Посольство РФ назвало дискриминацией арест россиян в Норвегии
Политика
Путин провел встречу с губернатором Самарской области Азаровым
Армия
Под Одессой ликвидирована станция космической связи правительства Украины
Политика
ГД приняла в I чтении проект о праве мобилизованных передавать управление бизнесом
Мир
Несколько районов Киева остались без воды и электроэнергии
Мир
Эстония на заседании совета ЕС предложит передать активы РФ Украине
Мир
В Верховную раду внесли постановление о разрыве дипотношений с Ираном
Сюжет:

Военный обозреватель назвал главную проблему украинской системы ПВО

Военный обозреватель Лавров: главная проблема украинской ПВО — ее зависимость от запасов советских боеприпасов
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главной проблемой украинской противовоздушной обороны (ПВО) является ее полная зависимость от запасов советских боеприпасов, считает военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

«Прямое столкновение приведет к глобальной катастрофе»
Выступление российского президента Владимира Путина в Астане. Основные цитаты

Эти запасы, как отметил эксперт, велики, но не бесконечны. Так, большие города и ключевые объекты прикрывают старые модели С-300 и «Буков»: их ракеты в разы дороже, чем новые дроны-камикадзе, применяемые Россией. При этом дополнительных ракет Киеву взять неоткуда, подчеркивает специалист.

«Поэтому тяжелые украинские комплексы ПВО берегли и не всегда использовали даже для прикрытия войск. Они действовали из засад, включаясь изредка и ненадолго, меняя позиции. С началом массовых ударов по инфраструктуре украинское командование вынуждено было задействовать их по полной программе, и в результате местоположение многих зенитных комплексов удалось засечь и поразить. Такие удары дополнительно проредили украинскую ПВО», — объяснил Лавров.

По его словам, «единственной надеждой» Украины сейчас является ускоренное получение новейших западных систем ПВО. Киеву уже обещаны вполне современные комплексы, такие как европейские NASAMS и IRIS-T.

«Но основной проблемы получение западных ПВО не решает. Их количество недостаточно, чтобы прикрыть всю территорию страны, и их точно так же можно измотать налетами дронов и ударами высокоточного оружия. Ракеты для них стоят еще больше, чем для старых советских комплексов. Так что перспективы украинской ПВО выглядят не радужно», — заключил Лавров.

17 октября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к ПВО Украины.

Ранее в этот день военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что комплексы ПВО Украины неспособны противостоять российским дронам и ракетам. Эксперт отметил, что украинские системы ПВО разгромлены еще в начале спецоперации по защите Донбасса.

17 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В военной администрации Киева сообщили об ударах по критически важной инфраструктуре. Мэр города Виталий Кличко заявил о перекрытии участков улиц в центре столицы.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы были зафиксированы в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Ранее, 14 октября, советник главы офиса президента Украины заявил, что в последнее время на страну пролился «золотой оружейный дождь». Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, который сообщил, что в течение месяца Украина получит зенитные ракетные комплексы NASAMS из США.

За день до этого Арестович пригрозил расправой всем, кто сотрудничает с Россией, включая учителей и работников детских садов. Он добавил, что лучшее, что могут сделать «предатели», — это уехать в Россию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022