Военный обозреватель назвал главную проблему украинской системы ПВО

Главной проблемой украинской противовоздушной обороны (ПВО) является ее полная зависимость от запасов советских боеприпасов, считает военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

Эти запасы, как отметил эксперт, велики, но не бесконечны. Так, большие города и ключевые объекты прикрывают старые модели С-300 и «Буков»: их ракеты в разы дороже, чем новые дроны-камикадзе, применяемые Россией. При этом дополнительных ракет Киеву взять неоткуда, подчеркивает специалист.

«Поэтому тяжелые украинские комплексы ПВО берегли и не всегда использовали даже для прикрытия войск. Они действовали из засад, включаясь изредка и ненадолго, меняя позиции. С началом массовых ударов по инфраструктуре украинское командование вынуждено было задействовать их по полной программе, и в результате местоположение многих зенитных комплексов удалось засечь и поразить. Такие удары дополнительно проредили украинскую ПВО», — объяснил Лавров.

По его словам, «единственной надеждой» Украины сейчас является ускоренное получение новейших западных систем ПВО. Киеву уже обещаны вполне современные комплексы, такие как европейские NASAMS и IRIS-T.

«Но основной проблемы получение западных ПВО не решает. Их количество недостаточно, чтобы прикрыть всю территорию страны, и их точно так же можно измотать налетами дронов и ударами высокоточного оружия. Ракеты для них стоят еще больше, чем для старых советских комплексов. Так что перспективы украинской ПВО выглядят не радужно», — заключил Лавров.

17 октября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к ПВО Украины.

Ранее в этот день военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что комплексы ПВО Украины неспособны противостоять российским дронам и ракетам. Эксперт отметил, что украинские системы ПВО разгромлены еще в начале спецоперации по защите Донбасса.

17 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В военной администрации Киева сообщили об ударах по критически важной инфраструктуре. Мэр города Виталий Кличко заявил о перекрытии участков улиц в центре столицы.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы были зафиксированы в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Ранее, 14 октября, советник главы офиса президента Украины заявил, что в последнее время на страну пролился «золотой оружейный дождь». Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, который сообщил, что в течение месяца Украина получит зенитные ракетные комплексы NASAMS из США.

За день до этого Арестович пригрозил расправой всем, кто сотрудничает с Россией, включая учителей и работников детских садов. Он добавил, что лучшее, что могут сделать «предатели», — это уехать в Россию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».