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Арестович заявил о пролившемся на Украину «золотом оружейном дожде»

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Фото: TASS/EPA/TOMS KALNINS
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 14 октября заявил, что на страну в последнее время пролился «золотой оружейный дождь».

«Прямое столкновение приведет к глобальной катастрофе»
Выступление российского президента Владимира Путина в Астане. Основные цитаты

Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, который сообщил, что в течение месяца Украина получит зенитные ракетные комплексы NASAMS из США. А 11 октября Киев получил от ФРГ первую из четырех обещанных систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

«Золотой дождь оружейный, который просыпался на нас в течение двух последних дней, — мы и близко не мечтали. Например, создание интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему. И нам уже Пентагон заявляет, что будем создавать вот эту систему», — сказал Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр СМИ-иноагентов).

Также он упомянул о Франции, которая долгое время не хотела поставлять Украине систему противовоздушной обороны, но теперь пообещала это сделать. Обсуждение поставок разных систем ПВО, как заявил Арестович, идет и с другими партнерами. По его словам, вооружения так много, что он уже «устал коллекционировать».

Кроме того, Арестович призвал обратить внимание на подписанное соглашение НАТО и Украины о перестройке военной промышленности страны в течение десяти лет. Это событие полностью изменит перспективу конфликта, добавил советник главы офиса президента.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин заявил, что введение войск НАТО на Украину и прямое столкновение с Российской армией — опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе.

Также 14 октября замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что чем больше США вовлекаются в конфликт на Украине, тем выше риск спровоцировать столкновение ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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