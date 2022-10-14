Путин назвал последствия в случае введения войск НАТО на Украину

Введение каких-либо войск на Украину и прямое столкновение с армией РФ — опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил президент России Владимир Путин.

«В любом случае, введение каких-то войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией — это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не предпринимать», — сказал он на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

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