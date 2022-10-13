Глава Пентагона заявил об отсутствии угрозы НАТО для России

НАТО не является соперником России и не несет в себе угрозу Москве. Об этом 13 октября заявил министр обороны США Ллойд Остин.

«НАТО не представляет угрозы для России, не ищет конфронтации с Россией», — сказал он по итогам встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.

По словам главы Пентагона, альянс не будет вовлечен в конфликт на Украине, однако продолжит оказывать Киеву военную помощь. Также НАТО продолжит укреплять собственную оборону, для чего будет укреплять военно-промышленный комплекс.

«Мы продолжим укреплять коллективную оборону НАТО. Мы обсудили дополнительные шаги, которые альянс предпринимает для укрепления нашей коллективной обороны. Мы обсудили наши усилия в решении критически важного вопроса, связанного с запасами боеприпасов и оборонно-промышленным потенциалом», — заявил Остин.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби предупредил, что США и НАТО находятся в опасной близости от того, чтобы стать участниками российско-украинского конфликта.

Перед этим, 11 октября, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. Он посоветовал руководителям США и НАТО подумать, прежде чем поставлять оружие «психам в Киеве».

10 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что заявления американской стороны о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал Штаты и их союзников не пересекать «красных линий», добавив, что «накачивание» киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что объем американской финансовой помощи Киеву скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд. Также она подчеркнула, что США фактически стали стороной конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на затягивание США конфликта на Украине поставками систем ПВО, а посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил о приближении Соединенных Штатов Америки к «красной линии» из-за помощи Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».