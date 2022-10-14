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МИД указал на риск столкновения ядерных держав из-за действий США на Украине

Рябков указал на риск столкновения ядерных держав из-за вовлечения США в украинский конфликт
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Фото: commons.wikimedia.org/Ministerie van Defensie
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Чем больше США вовлекаются в конфликт на Украине, тем выше риск спровоцировать столкновение ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Дипломат провел аналогии нынешней ситуации с Карибским кризисом, годовщина которого отмечается в эти дни, указав на то, что «сегодня, как и шесть десятилетий назад, возникли ядерные риски».

«Логика текущего момента проста: чем больше США вовлекаются в поддержку киевского режима на поле боя, тем в большей мере они становятся стороной военного противостояния с Россией, а значит, рискуют спровоцировать прямое вооруженное столкновение крупнейших ядерных держав, чреватое катастрофическими последствиями», — заявил Рябков в интервью «РИА Новости».

Кроме того, отметил он, США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не учитывают законные озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности.

10 октября стало известно, что США продолжат оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставят Киеву новейшие системы ПВО. Тогда же зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине. Он посоветовал руководителям США и НАТО подумать, прежде чем поставлять оружие «психам в Киеве».

9 октября бывший госсекретарь США Майкл Помпео прокомментировал рассуждения нынешнего американского лидера Джо Байдена о риске ядерной войны. Он назвал их безрассудными и одним из самых больших провалов во внешней политике.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что США не видят признаков того, что РФ приняла решение применить ядерный арсенал. Он подчеркнул, что Пентагон относится к этому весьма серьезно и продолжит следить за ситуацией.

В тот же день посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением, что у США и НАТО есть нездоровый страх перед фактом наличия у РФ ядерного оружия. Он отметил, что с момента появления такого оружия и у американцев, и у французов, и у россиян есть понимание, что победителей в ядерной войне быть не может.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

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