Арестович заявил о найденном Россией «ключике» к ПВО Украины

Россия нашла «ключик» к противовоздушной обороне (ПВО) Украины. Об этом в понедельник, 17 октября, заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тыс. штук зафрахтовали», — сказал он в эфире Youtube-канала «Фейгин Live» (его основатель, Марк Фейгин, включен Минюстом РФ в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента).

По словам Арестовича, российские военные могут действовать в таком режиме два–три месяца.

Ранее в этот день военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что комплексы ПВО Украины не способны противостоять российским дронам и ракетам. Эксперт отметил, что украинские системы ПВО разгромлены еще в начале спецоперации по защите Донбасса.

17 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В военной администрации Киева сообщили об ударах по критически важной инфраструктуре. Мэр города Виталий Кличко заявил о перекрытии участков улиц в центре столицы.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября. В тот день взрывы были зафиксированы в Киеве и других городах. Ряд населенных пунктов остался без электричества и водоснабжения. Как отмечал тогда украинский премьер Денис Шмыгаль, в первый день атак в восьми регионах страны были повреждены 11 важных объектов инфраструктуры.

Ранее, 14 октября, советник главы офиса президента Украины заявил, что в последнее время на страну пролился «золотой оружейный дождь». Так он прокомментировал заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, который сообщил, что в течение месяца Украина получит зенитные ракетные комплексы NASAMS из США.

За день до этого Арестович пригрозил расправой всем, кто сотрудничает с Россией, включая учителей и работников детских садов. Он добавил, что лучшее, что могут сделать «предатели», — это уехать в Россию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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