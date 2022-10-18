Правительство временно сняло требование по числу сотрудников в компаниях

Правительство временно снимает требования по количеству сотрудников, которое должно быть устроено в компании для получения лицензии на работу от государства. Такое решение коснется организаций, сотрудники которых были призваны в рамках частичной мобилизации, говорится 18 октября в сообщении на сайте правительства.

«Компании, имеющие лицензии на определённые виды деятельности и чьи специалисты были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников», — поясняют в заявлении.

Отмечается, что такие организации не будут оштрафованы, однако на время службы сотрудника они должны сохранить за ним рабочее время и трудовое соглашение.

Кроме того, говорится в сообщении, у мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других разрешений будут продлеваться в автоматическом режиме.

Такая мера коснется 48 видов деятельности, для которых необходимы государственные разрешения — перевозки, образование, туризм и другое.

Накануне министерство финансов России предложило продлить сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов, за исключением НДФЛ, для мобилизованных граждан. Кроме того, для мобилизованных предпринимателей также предлагается приостановить решения о налоговых проверках и продлить им сроки предоставления деклараций.

В конце сентября Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Законопроект определяет порядок предоставления заемщикам льготного периода, в течение которого можно приостановить или уменьшить платежи по кредитам. Льгота, согласно документу, будет действовать только на срок военной службы.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Он подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

14 октября Путин объявил об окончании частичной мобилизации к концу месяца. По его словам, в РФ на тот момент были мобилизованы 222 тыс. человек. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице, а позже об окончании сообщили и в Московской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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