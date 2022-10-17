В Московской области завершили частичную мобилизацию

В Московской области завершена частичная мобилизация. Об этом 17 октября в своем Telegram-канале сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны», — отметил глава региона.

По словам Воробьева, вручение повесток прекращено, те, у кого они на руках, могут не являться в военные комиссариаты.

Губернатор Московской области поблагодарил тех, кто пришел выполнить свой гражданский долг.

«Во многом благодаря таким людям, их патриотизму, чувству долга все задачи по мобилизации, поставленные перед Подмосковьем, мы завершили досрочно», — отметил он.

Воробьев подчеркнул, что на передовую будет поставляться дополнительное снаряжение. Семьи мобилизованных будут поддерживать, без внимания властей люди не останутся, заключил губернатор.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении частичной мобилизации в столице. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекратили свое действие.

Военный комиссар столицы Максим Локтев отметил, что задачи, установленные на основании указа президента РФ Владимира Путина и задания Министерства обороны, по частичной мобилизации выполнены в столице полностью.

14 октября президент России объявил об окончании частичной мобилизации в России к концу месяца. По его словам, в России на тот момент были мобилизованы 222 тыс. человек. Глава государства объяснил необходимость проведения частичной мобилизации. По его словам, «невозможно держать линию соприкосновения в 1100 км войсками, состоящими только из контрактников».

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что мобилизация завершится до конца октября.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан. РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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